Sobrecostos, atados a las obras públicas

Ciudad de México.- Pese a que en México la inversión pública en infraestructura ha sido históricamente baja respecto a metas y comparaciones internacionales, tradicionalmente los proyectos del gobierno federal reportan sobrecostos y retrasos, lo que ha afectado al desarrollo económico y social del país.

Estadísticas de las secretarías de Hacienda y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Petróleos Mexicanos (Pemex), gobiernos locales y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestran que diversos proyectos registraron desviaciones atribuibles a malos cálculos, ajustes de alcance y modificaciones durante su ejecución.

Uno de los casos más representativos es el recién abierto Tren Interurbano México-Toluca, cuyo costo original se estimó en 38 mil millones de pesos, y su costo final oficial llegó a 141 mil millones.

"Las cifras reflejan una problemática estructural en la planeación y ejecución de infraestructura pública, donde los presupuestos iniciales suelen quedar rebasados de manera sistemática", lamentó Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano para el Desarrollo de Infraestructura (Imexdi).

La falta de estudios técnicos sólidos, así como decisiones políticas que priorizan plazos sobre costos, terminan trasladando el impacto financiero al erario, acusó.