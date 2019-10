S&P baja a 0.4% pronóstico de crecimiento para México en 2019

La calificadora Standard and Poor's (S&P) ajustó de nueva cuenta su pronóstico de crecimiento para México en 2019 a 0.4% desde 1.3% anunciado en junio.

"En México, los datos han sido significativamente más débiles de lo que esperábamos, con una disminución de la inversión del 4% en la primera mitad del año. Los retrasos en la inversión pública que son típicos durante una transición en el gobierno explican parte del deterioro, pero la inversión del sector privado también se está reduciendo en medio de la incertidumbre sobre la política del gobierno", dijo la agencia.

Para 2020, la agencia también recortó su expectativa de crecimiento de 1.8 a 1.3%.

La calificadora explicó que en México, las débiles perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto y las decisiones gubernamentales han socavado la confianza de los inversionistas quienes continúan manteniendo el gasto de capital en niveles bajos.

"El índice de confianza del consumidor de México sigue siendo alto, pero no es un indicador principal. En cambio, las ventas minoristas y automotrices débiles, y la contracción de las actividades de construcción indican que la demanda interna se está enfriando. La fabricación de exportaciones está expuesta a vientos en contra económicos y el nuevo acuerdo comercial no resuelto entre México, Canadá y los Estados Unidos todavía presenta riesgos a la baja para comercio entre México y América del Norte", añadió.