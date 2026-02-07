Stellantis sufre un descalabro bursátil

Ciudad de México.- Stellantis, el gigante que integra marcas como Chrysler, Jeep, Fiat y Alfa Romeo, se hundió el viernes en la bolsa de valores de Milán, debido a que anunció un giro estratégico en materia de electrificación. Sus acciones despidieron la semana en 6.11 euros y significó un desplome de 25.2%, el segundo consecutivo y el más profundo desde que cotizan en la plaza italiana, a partir de enero de 2021.

Los títulos de la multinacional italo-franco-estadounidense llegaron a intercambiarse en 5.73 euros durante momentos del viernes y representó un mínimo histórico, de acuerdo con Bloomberg.

La economista en jefe de banco Base, Gabriela Siller, destacó la caída de Stellantis y la relaciona con declaraciones de su director Antonio Filosa sobre que la empresa asumirá un costo de 22.2 mil millones de euros para cambiar el modelo de negocio del grupo y reducir el desarrollo de autos eléctricos.

La compañía reportó que la mayoría de las depreciaciones del negocio provienen de cambios en su hoja de ruta de productos, al reflejar proyecciones más bajas para las ventas de autos eléctricos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Stellantis anticipa pérdidas preliminares de 19 mil millones de euros a 21 mil millones durante la segunda mitad de 2025.