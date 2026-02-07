logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Fotogalería

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Stellantis sufre un descalabro bursátil

Por El Universal

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Stellantis sufre un descalabro bursátil

Ciudad de México.- Stellantis, el gigante que integra marcas como Chrysler, Jeep, Fiat y Alfa Romeo, se hundió el viernes en la bolsa de valores de Milán, debido a que anunció un giro estratégico en materia de electrificación. Sus acciones despidieron la semana en 6.11 euros y significó un desplome de 25.2%, el segundo consecutivo y el más profundo desde que cotizan en la plaza italiana, a partir de enero de 2021.

Los títulos de la multinacional italo-franco-estadounidense llegaron a intercambiarse en 5.73 euros durante momentos del viernes y representó un mínimo histórico, de acuerdo con Bloomberg.

La economista en jefe de banco Base, Gabriela Siller, destacó la caída de Stellantis y la relaciona con declaraciones de su director Antonio Filosa sobre que la empresa asumirá un costo de 22.2 mil millones de euros para cambiar el modelo de negocio del grupo y reducir el desarrollo de autos eléctricos.

La compañía reportó que la mayoría de las depreciaciones del negocio provienen de cambios en su hoja de ruta de productos, al reflejar proyecciones más bajas para las ventas de autos eléctricos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Stellantis anticipa pérdidas preliminares de 19 mil millones de euros a 21 mil millones durante la segunda mitad de 2025.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bitcoin se estabiliza y acciones tecnológicas recuperan terreno en EEUU
Bitcoin se estabiliza y acciones tecnológicas recuperan terreno en EEUU

Bitcoin se estabiliza y acciones tecnológicas recuperan terreno en EEUU

SLP

AP

Acciones tecnológicas y empresas de chips destacan en el avance del mercado financiero de EEUU.

Aguacate mexicano, hasta en 60 pesos por el Super Bowl
Aguacate mexicano, hasta en 60 pesos por el Super Bowl

Aguacate mexicano, hasta en 60 pesos por el Super Bowl

SLP

El Universal

La exportación a los Estados Unidos es el factor clave

Presiona Pemex a las finanzas
Presiona Pemex a las finanzas

Presiona Pemex a las finanzas

SLP

El Universal

Por más apoyos a la petrolera, la Sener sobrepasó su presupuesto en 189%: México Evalúa

Por Súper Bowl, compran más aguacate
Por Súper Bowl, compran más aguacate

Por Súper Bowl, compran más aguacate

SLP

El Universal