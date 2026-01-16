Sube el peso al pódium cambiario

CIUDAD DE MÉXICO.- El superpeso mexicano arrebató terreno al dólar por cuarto día consecutivo y alcanzó su nivel más fuerte en año y medio.

La superdivisa tocó por momentos del jueves las 17.62 unidades por dólar y acabó sobre 17.66, su mejor cierre desde el 12 de julio de 2024, señalan las operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

La moneda de México se apreció ayer 0.7% y acumula una ganancia de 2% en lo que va de 2026, colocándose como la tercera divisa con mejor desempeño en el año, sólo por detrás de las pertenecientes a Colombia y Brasil.

La analista de HF Markets Paula Chaves indicó que el movimiento cambiario luce más estructural que reactivo, debido a que el mercado está combinando un dólar con debilidad de fondo, expectativas de una Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos más flexible y flujos constantes hacia países con economías emergentes con fundamentos sólidos.

Pese al ruido político por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una posible revisión del T-MEC, la reacción ha sido contenida porque el mercado interpreta que el riesgo macro se desplaza más a la Unión Americana que hacía México, dado el carácter estratégico del acuerdo para cadenas de suministro clave, comentó Chaves.

La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz, señaló que el peso fue impulsado en mayor medida por el optimismo local sobre el comienzo de las negociaciones sobre la revisión del T-MEC.