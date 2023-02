¿Subirán de nuevo las tasas de interés? Esto es lo que sabemos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), encabezada por Victoria García Ceja, se reúne el jueves para dar a conocer su decisión de política monetaria, a la espera de un aumento en la tasa de referencia menor a la registrada a finales de 2022.

Los 33 participantes que respondieron la Encuesta CitiBanamex de Expectativas más reciente anticipan que el siguiente movimiento en la tasa objetivo de Banxico será de un alza de 25 puntos base este mes, en línea con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), con lo que la tasa en México llegaría a 10.75%.

Esto representaría una nueva disminución del ritmo de alzas tras el incremento de 50 puntos base en diciembre del año pasado.

Los analistas de Banorte prevén que los inversionistas enfocarán su atención en: la evaluación sobre la dinámica de la inflación ante las divergencias entre la subyacente y no subyacente, así como si mantienen o no que el balance de riesgos para los precios está sesgado al alza; y posibles cambios en la guía hacia delante, después de que se agregó en el último comunicado que "...la Junta de Gobierno considera que todavía será necesario incrementar la tasa de referencia en la próxima reunión...".

Tras esta decisión los especialistas del grupo financiero mantienen su expectativa de que el apretamiento continuará, al menos por una reunión más, con otra alza de 25 puntos base en marzo, llevando la tasa a 11.00%, que estiman será el nivel terminal de este ciclo.

Sin embargo, las proyecciones medianas para la tasa de política monetaria al cierre de año de acuerdo con los resultados de la Encuesta CitiBanamex de Expectativas se mantuvieron en 10.50% y 8.25% para 2023 y 2024, respectivamente.

---Primera decisión del subgobernador Omar Mejía Castelazo

Además de lo anterior, esta será la primera decisión del subgobernador Omar Mejía Castelazo tras su ratificación por la Comisión Permanente el 18 de enero, sustituyendo al subgobernador Gerardo Esquivel.

Sobre sus comentarios públicos, destaca su opinión de que el desacople con el Fed en el futuro no será el único factor que considerar en la decisión. También mencionó que se enfocará en que el país recupere la estabilidad de precios y que tomará sus decisiones con autonomía para cumplir el mandato del banco central.

Respecto a su postura de política monetaria, se estima que podría ser más centro-restrictiva (hawkish). No obstante, probablemente se conocerá más hasta la publicación de las minutas de esta reunión.