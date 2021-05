Suman 18 millones de trabajadores subutilizados en el país: Inegi

En número de trabajadores subutilizados en México ascendió a 18 millones 86 mil personas en el primer trimestre del año, cifra 47.5% superior a los 12 millones 258 mil reportados en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los resultados trimestrales más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con este monto, la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo, que representa a los desocupados, subocupados y no económicamente activos disponibles para trabajar como porcentaje de la fuerza de trabajo ampliada (población económicamente activa más población no económicamente activa disponible para trabajar), en el primer trimestre de 2021 se ubicó en 28.4%; tasa muy superior al 19.6% registrada un año antes.

Por género, la tasa de subutilización para los hombres fue de 24.8% y para las mujeres de 33.5%. Las ciudades con mayor tasa de subutilización de la fuerza de trabajo en el primer trimestre de 2021 fueron Ciudad del Carmen con 42.6%, Ciudad de México con 42.3% y Coatzacoalcos con 39.1%; por su parte, Saltillo con 13.1%, Aguascalientes con 16.4% y Ciudad Juárez con 17.6%, reportaron las tasas más bajas en el periodo.

Predomina empleo informal

La población ocupada informal, que comprende a los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, como aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, en el primer trimestre de 2021 fue de 29.2 millones, cifra que representa el 55.1% de la población ocupada del país.

De la población ocupada de manera informal, 18.1 millones son hombres y 11.1 millones son mujeres en el primer trimestre de 2021. La tasa de informalidad en las localidades rurales fue de 77.3% en el primer trimestre de 2021, mientras que en las localidades más urbanizadas fue de 42.5%.

Por entidad federativa, Oaxaca con 79.7%, Guerrero con 76.1% y Chiapas con 74.2% reportaron los porcentajes más altos de informalidad laboral; en cambio, Chihuahua con 34.3%, Nuevo León con 34.9% y Baja California con 35.8% registraron los menores niveles durante los primeros tres meses del año.

Condiciones críticas de ocupación

El número de trabajadores en condiciones críticas de ocupación, que comprende a los ocupados que laboraron menos de 35 horas por razones de mercado, a los que trabajaron entre 35 y 48 horas semanales percibiendo ingresos de hasta un salario mínimo y a los ocupados en jornadas de trabajo por más de 48 horas semanales e ingresos entre uno y dos salarios mínimos, ascendió a 13.6 millones de personas.

Dicha cifra representa el 25.8% de la población ocupada; correspondiendo a los hombres una tasa de 27.5% y a las mujeres de 23%.

Por entidad federativa, Chiapas con 48.2% y Tlaxcala con 37.3% reportaron los porcentajes más elevados; por su parte, Nuevo León con 13.4%, Sinaloa con 13.8% y Baja California Sur con 14.6%, presentan niveles inferiores de ocupación en situación crítica.