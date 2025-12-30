Superar estancamiento, reto del 2026

Ciudad de México.- La economía mexicana podría repuntar en 2026 y crecer 1.3%, según el promedio de las principales proyecciones de expectativas nacionales y extranjeras, luego de un estancamiento este año, en el que se esquivó una recesión por la debilidad de la actividad manufacturera, afectada por los aranceles aplicados por el gobierno de EU.

El avance proyectado se da entre de la incertidumbre arancelaria y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá presentes el año próximo.

Para 2025 se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) se expandirá a una tasa de 0.4%, según la media de la última encuesta de expectativas aplicada por Citi a 33 instituciones del sector financiero nacional, que contrasta con la expectativa del gobierno, de crecer 1%.

En el caso del año a punto de iniciar, entre los pronósticos esperados, el más optimista corresponde al Fondo Monetario Internacional (FMI), con 1.5%, aunque advierte que el efecto de las tarifas al comercio exterior y la preocupación por el tratado comercial seguirán sintiéndose.

El más bajo corresponde a la encuesta del Banco de México (Banxico), ya que el consenso de 41 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero recortó su pronóstico de crecimiento para 2026 de 1.37% a 1.15%