Suspenden tres aviones de Aeromar por adeudos con arrendador

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) notificó mediante un oficio a la Dirección General de los Servicios de Tránsito Aéreo del Seneam que no autorice planes de vuelo para tres aviones de Aeromar, debido a órdenes judiciales que piden no usar esos aviones por deudas con el arrendador.

El oficio señala que los aviones que no están autorizados para planes de vuelo son: Aviones ATR modelo 72-600, con número de matrícula XA-UZE; matrícula XA-UZS; y matrícula XA-UZT.

La orden se da conforme a las órdenes judiciales emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Poder Judicial de la Ciudad de México, con expedientes 58/2023, 42/2023 y 57/2023 promovidos por Export Development Canada, en contra de Transportes Aeromar.

Con esta orden, la aerolínea solo se quedaría con tres aviones para realizar sus operaciones.

El Poder Judicial de la Ciudad de México le pide a la Agencia Federal de Aviación Civil que gire instrucciones a todas las comandancias aeroportuarias del país a fin de que no autoricen ningún plan de vuelo para estas aeronaves.

La Dirección de Tránsito Aéreo recibió el oficio ayer jueves 9 de febrero. Aeromar tiene adeudos millonarios con pilotos y sobrecargos, arrendadores de aeronaves y con el gobierno federal. Tan solo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le debe más de 500 millones de pesos y a Aeropuertos y Servicios Auxiliares más de 74 millones y una cantidad no conocida públicamente correspondiente a la Tarifa de Uso de Aeropuerto que la administración no entregó al gobierno.