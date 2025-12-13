Sustituir los insumos de Asia tardará 10 años
Ciudad de México.- La sustitución de importaciones, que busca el gobierno con los mayores aranceles que aprobó esta semana para los productos asiáticos, tomará 10 años o más.
Esto se debe a que los proveedores deben certificarse y lograr suficiente producción e inventarios, de acuerdo con especialistas en manufactura, aduanas e integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Estiman que los costos de producción de los bienes que usan insumos asiáticos subirán entre 30% y 50% durante el próximo año.
Expertos en la industria manufacturera de exportación y aduanas, que pidieron el anonimato, aseguraron que desarrollar un proveedor toma mínimo dos años, pero el promedio es de una década o dos.
Coincidieron en que se necesita alta especialización para sustituir importaciones, pero se hicieron esfuerzos por desarrollar proveedores nacionales por años y no les interesa producir insumos en el país.
Expusieron que los mayores aranceles afectarán sobre todo a China, Corea del Sur, Hong Kong, Indonesia, India, Tailandia, Taiwán, proveedores de las industrias de autopartes, textiles, aluminio y plásticos.
