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"T-MEC debe ser reconsiderado"

Perjudicó a EU, dice el secretario de Comercio de ese país

Por El Universal

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
"T-MEC debe ser reconsiderado"

Ciudad de México.- El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, declaró que el presidente Donald Trump considera que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es un mal acuerdo que necesita ser "reconsiderado y replanteado".

"Tratar a México y Canadá como a Georgia y Alabama sin que estén comprometidos es un mal acuerdo comercial", dijo.

"Tiene muchos aspectos positivos, pero también muchísimos negativos, y debe reconsiderarse en beneficio de Estados Unidos", añadió el funcionario.

Si bien algunos aspectos de la relación de la Unión Americana con Canadá y México fueron "fundamentales", afirmó que el acuerdo comercial en su conjunto fue "una mala política industrial que perjudicó a EU".

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La semana pasada, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que la administración Trump había logrado avances en las conversaciones con México, pero "tenemos algunos problemas con Canadá que aún no se han resuelto".

Lutnick criticó el enfoque de Canadá respecto a la estrategia comercial con Washington y los esfuerzos del primer ministro Mark Carney por reavivar los lazos comerciales con China.

Con motivo de la segunda ronda de negociaciones entre México y EU, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, se reunirá en la Ciudad de México con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y también con directivos de grandes empresas y de organismos del sector privado.

Ebrard dijo que en esta ocasión será la Representación Comercial de Estados Unidos quien presente la postura que tiene en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque en la primera ronda, celebra hace casi un mes, fue México quien planteó sus puntos de vista.

Reiteró que para México lo más importante es que se mantenga el T-MEC sin aranceles, "esa es nuestra postura".

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