¿Tarjetazo con tasas altas en Buen Fin?

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- A unos días de la edición 2022 de El Buen Fin, el escenario de elevadas tasas de interés implica tener mayor cuidado con las deudas que se van a contraer, con lo que los consumidores deberán planear sus compras para evitar presiones en sus bolsillos.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), se debe elaborar un presupuesto para definir claramente lo que se necesita adquirir en los días de promociones y descuentos del 18 al 21 de noviembre.

En ese sentido, el organismo recomendó también verificar precios, para saber si el artículo elegido realmente está rebajado.

---Protege tus finanzas

Así, los consumidores pueden aprovechar también las promociones u ofertas, más que los meses sin intereses al pagar de contado, ya que no se comprometen los ingresos futuros y algunos establecimientos ofrecen descuentos por este tipo de pago.

"Conoce tu capacidad de pago, para no incumplir con los pagos mensuales de la deuda que adquieras. No es recomendable comprometer más del 30% de tu ingreso. En compras a meses sin intereses, procura adquirir bienes duraderos cuyos beneficios o vida útil se prolonguen más allá del plazo de la deuda y cuida no exceder la capacidad de pago por utilizar esta opción"; sugirió la Condusef.

En el mismo sentido, el organismo pidió no poner en riesgo las finanzas personales por adquirir deudas, cuando aún estás pagando artículos de ediciones pasadas de El Buen fin, ya que muchos pagos "chiquitos" hacen uno grande.

"Los no totaleros, deben tener presente que las promociones a meses sin intereses son adicionales al pago mínimo que tienen que realizar mensualmente. Es importante verificar que se haga válida la promoción al momento de firmar el voucher, que el importe sea correcto y refleje la promoción elegida. Guarda los vouchers para cualquier aclaración y revisa el estado de cuenta en diciembre para verificar que todas tus compras estén registradas correctamente; en caso de movimientos no reconocidos, acude a la Condusef"; añadió.

---Evitar clonación de plástico

En tanto, si se paga con tarjeta de débito o crédito, se debe solicitar que se haga la operación en la Terminal Punto de Venta (TPV) estando presente, para evitar que puedan clonar el plástico o hacer cargos indebidos.

El organismo añadió que los servicios bancarios y el pago de servicios logran posicionarse cada vez más en la mente del consumidor digital. En tanto, las tarjetas de crédito y débito siguen ganando terreno como método de pago online. Sin embargo, cada vez más se definen otros métodos de pago por categoría.

Si se realizan compras por internet, la Condusef emitió las siguientes recomendaciones básicas:

Realizar compras seguras por internet, verificando que el sitio cuente con el protocolo de seguridad "https://" y un candado cerrado en la barra de direcciones.

Si se realizan compras en línea, verificar del comercio: la dirección, teléfonos, políticas de pago, envíos, reclamación y de privacidad de la información.

Se puede utilizar tu tarjeta digital a través de la app de tu banco, para hacer compras más seguras en comercio electrónico, pues el código de seguridad (CVV) dinámico cambia para cada operación.