Tatiana Clouthier no asumirá inmediatamente SE

La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier, informó que no tomará licencia inmediatamente a su cargo como legisladora para asumir como secretaria de Economía, y dijo que primero esperará a que el Senado de la República designe a Graciela Márquez como integrante del Inegi para dar este paso.

En un breve mensaje en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier informó que posterior a esta designación en el Inegi, ella pedirá licencia y se llamará a su suplente para dar el relevo en la Secretaría de Economía.

Adelantó que desde el anunció del presidente, Andrés Manuel López Obrador de que ella será la próxima secretaria de Economía, ya se puso en contacto con Graciela Márquez y ya se planeó la transición para atender pendientes y que no se detenga el trabajo.

"Primero es necesario esperar los tiempos para que la secretaria Graciela Márquez sea designada dentro del Inegi, luego dar el paso para que yo pida licencia, llamar a mi suplente y dar el cambio. Adicionalmente quiero decir que nos hemos puesto ya en contacto la secretaria Márquez y yo y hemos planeado esta transición para atender los pendientes en esta dependencia y que no se detenga nada de lo que ya está en tránsito", dijo Tatiana Clouthier.

Además, dijo que ella está lista para servir a Nuevo León y a México desde el espacio que le toque ocupar.