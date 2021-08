Teletrabajo a permitido continuar con operación de PyMEs

Cuando la pandemia por Covid-19 tomó por sorpresa al mundo, las autoridades de muchos países pidieron a las personas quedarse en casa. Entonces, las empresas, se vieron obligadas a adoptar un modelo de trabajo remoto. Para la mayoría de las grandes compañías ello no significó un mayor problema. Sin embargo, las pequeñas y medianas (PyMEs), sí se enfrentaron a un reto. Aun así, a más de un año de estar viviendo la emergencia sanitaria, la mayoría de las organizaciones en México han adoptado el teletrabajo para poder continuar con su operación.

Si bien el modelo de trabajo remoto no es algo nuevo, pues desde hace varios años algunas empresas empezaron a practicarlo en diferentes modalidades. Derivado de la pandemia, empresas e instituciones educativas se vieron en la necesidad de adoptar esta forma de trabajo y para muchos este será el futuro en sus empresas.

De hecho, de acuerdo con un reciente estudio comisionado por Microsoft México el 66% de las PyMEs del país implementaron el teletrabajo a raíz de la pandemia por Covid-19. La adopción de este esquema de trabajo se incrementa en el caso de las industrias de Manufactura (86%) y Educación (79%).

Según la encuesta, la mayoría de las PyMEs permanecieron con el teletrabajo a tiempo completo o bien, a través de un esquema mixto, es decir que los empleados tuvieron que acudir algunos días a oficina, o que solo algunas posiciones o cargos no pudieron laborar a distancia. A detalle, el 44% de las empresas aun cuentan con 100% de sus trabajadores en modalidad remota, mientras que el 37% asiste a la oficina solo algunos días al mes

La tecnología para hacerlo posible

Además de señalar que las PyMEs mexicanas han adoptado el modelo de trabajo a distancia, Microsoft también indagó cuáles han sido las tecnologías que les han permitido mantener sus operaciones durante la contingencia.

Así, entre las principales medidas para facilitar el teletrabajo que han adoptado las PyMEs han sido: el software para videollamadas (70%), los equipos de cómputo portátil (56%) y la capacitación a empleados en tecnologías (43%).

Sin embargo, por el contrario, sistemas y capacitación en ciberseguridad, almacenamiento y computación en la nube presentan una baja tasa de adopción que llega a tan solo el 23%. Es por ello que, de manera general, los principales retos de muchos negocios que se encuentran en un movimiento hacia un esquema de teletrabajo consisten en dificultades para poder adaptarse a trabajar desde sus hogares, la seguridad cibernética fuera de la oficina, y la implementación de la tecnología e infraestructura.

Aun así, de las PyMEs que no están implementando actualmente el teletrabajo, la mitad considera establecer esta modalidad a mediano plazo, destacando las empresas medianas con más de 100 empleados. Por el contrario, la mayor resistencia al teletrabajo se registra en las empresas entre 50 y 99 empleados. El principal motivo para no implementar el modelo es que el giro del negocio no lo permite, por ejemplo en las industrias de Tecnología, Marketing, Manufactura y Moda y Belleza.

Asimismo Microsoft descubrió que la capacidad para invertir en tecnologías es el principal reto al que se enfrentan las empresas para el cumplimiento de este formato de trabajo; de igual manera, la capacitación a empleados en tecnologías, el monitoreo de la productividad y el cálculo de gastos también son aspectos relevantes.

"En esta era de trabajo híbrido la tecnología está dando lugar a una transformación acelerada; por lo que la compañía está enfocada en brindar innovaciones, experiencias y recursos que ayuden a proteger el trabajo tan importante que todos realizan", finalizó Microsoft.