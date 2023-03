Todo lo que debes saber antes de pedir un crédito hipotecario

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Pedir un préstamo hipotecario es tal vez una de las decisiones más complicadas que una persona pueda tomar en términos financieros. Los montos que se solicitan y que, por lo tanto, afectarán al monto de las cuotas a devolver, pueden resultar un gran riesgo para la economía de una familia. Es por eso que esta decisión jamás debe tomarse a la ligera y deben hacerse varios análisis previos antes de poder continuar con el proceso.



Sigue estos consejos antes de pedir un crédito hipotecario

Como hemos dicho, es imprescindible realizar una evaluación detallada antes de pedir un préstamo de este tipo. Con ello, se evita tener problemas en un futuro por no poder hacer frente a las obligaciones, lo que podría derivar en casos extremos, a perder la posesión de un inmueble.

Lo primero que vamos a recomendarte es que siempre realices operaciones con entidades registradas ante los organismos reguladores correspondientes. Ya sea la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) y/o la CNVB (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), si una empresa te ofrece un préstamo sin estar registrada en una de ellas, no comiences el trámite.

Ahora bien, una vez que te has asegurado que estás tratando con una entidad confiable, es el momento de evaluar los distintos aspectos que hacen a los detalles del crédito. Que si bien no varían en términos generales con respecto a evaluar cuáles son los mejores préstamos personales, por los montos elevados que implica una de estas operaciones se vuelve aún más importante.

El primero a tener en cuenta es la tasa de interés. La tasa es un factor clave, ya que representa el costo que se acabará por pagar por el préstamo. Por lo tanto, es imprescindible evaluar diversas opciones antes de elegir. Las tasas varían entre las distintas instituciones, y es recomendable estar alerta al mercado, ya que cada cierto tiempo se lanzan tasas subsidiadas que abaratan significativamente los costos.

Por otro lado, hay que evaluar muy detalladamente el monto de las cuotas y los plazos de devolución. Hoy en día hay muchos simuladores online que permiten calcular de forma rápida y precisa cuánto se deberá pagar en cada mensualidad. Esto es muy útil para determinar si el préstamo es viable o si, por el contrario, puede llegar a poner en riesgo la salud financiera del prestatario.

Con todo esto, queda entonces recomendarte que evalúes la mayor cantidad de alternativas que puedas y que elijas la que mejor se adapte a tu situación económica actual.