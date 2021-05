Tras compra de Deer Park, no hay justificación para Dos Bocas: CCE

La compra de la refinería en Deer Park, Texas, evidenció que no se justifica económicamente construir Dos Bocas, porque por la primera se pagará mucho menos que por la de Tabasco, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín. Se sabe que por la refinería de Dos Bocas se pagarán 8 mil 900 millones de dólares, mientras que por el 50.005% de las acciones de Deer Park, 600 millones de dólares, y las dos procesarán 340 mil barriles diarios. Por ello Lomelín dijo que si por la mitad de Deer Park se pagarán 600 millones de dólares, que equivale a la mitad de la capacidad, es decir 170 mil barriles diarios de petrolíferos, eso quiere decir que Dos Bocas "me debió costar mil 200 millones de dólares".

No obstante, si la inversión en Tabasco es mucho mayor y no se justifica "la diferencia (de precios) por un impacto en la demanda agregada. Creo que no lo justificas. Te doy el sustento de razonamiento económico, pero no creo que lo justifiques. Entonces, yo creo que este tipo de proyectos, se tienen siempre que ver con esa visión". Aún no habrá tercer paquete de infraestructura Salazar Lomelín expuso que no trabajarán en un tercer paquete de infraestructura pública-privada, hasta que no haya avances en los paquetes uno y dos.

Expuso que no se puede anunciar un tercer paquete de obras de infraestructura entre los sectores público y privado, "si no decimos cómo van los otros dos, cuando menos yo no lo haría". "Tienen que darse los anuncios de los otros dos paquetes, antes de preparar el tercer paquete", es decir, tiene que informarse sobre los avances que se tienen en los proyectos anteriores. Los dos paquetes anteriores suman 68 proyectos por un monto de 525 mil millones de pesos.