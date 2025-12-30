Tras máximos históricos, la BMV retrocede

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes un 0.44%, con lo que eliminó una racha de seis avances consecutivos, luego de haber alcanzado un máximo histórico al cierre de la semana pasada.

Con este movimiento, el principal indicador de la bolsa mexicana, el índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 65,347.08 unidades, tras haber anotado el máximo de 65,636.36 unidades el viernes pasado.

"En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0,44 %, rompiendo una racha de seis sesiones de ganancias, luego de que, en la sesión del viernes, el índice mexicano alcanzó un nuevo máximo histórico", comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

El anterior cierre máximo del mercado mexicano ocurrió apenas el pasado miércoles cuando se ubicó en 65,616.43 unidades, mientras que con la subida semanal suma dos avances en las últimas tres semanas.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Becle (-1.91%), Grupo México (-1.84%), Grupo Aeroportuario del Centro (-1.56%), La Comer (-1.19%) y Televisa (-1.14%).

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.42% frente al dólar, al cotizar en 17.97 unidades por billete verde, frente a los 17.89 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

Por su parte, Wall Street cerró este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió un 0.51%, hasta 48,461 puntos, el día antes de la publicación de las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal (Fed).

Al toque de campana, el S&P 500 bajó un 0.35 por ciento, hasta 6,905 puntos; el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0.5%, hasta 23,474 unidades.

En el plano corporativo, siguen en el foco las grandes tecnológicas: Nvidia retrocedió un 1.21%, Palantir bajó un 2.4% y Oracle también cayó un 1.32%.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este lunes un 2.36%, hasta 58.06 dólares el barril, impulsado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el este de Europa.

La plata, que ayer llegó a sus máximos históricos, bajó ayer casi un 6.94%.