Twitter lanza "Twitter Next" para impulsar a las marcas con tuits

Twitter busca brindar más asistencia a las marcas que buscan maximizar sus esfuerzos en la plataforma con el lanzamiento de "Twitter Next", servicio que proporcionará una variedad de ideas y consejos a socios comerciales seleccionados.

"A medida que la industria ha cambiado, también lo han hecho las necesidades de los especialistas en marketing que quieren sobresalir e impulsar conversaciones sobre sus campañas, productos y mensajes. Es por eso que hoy, estamos evolucionando el equipo de estrategia de marca de Twitter y reorientando nuestras ofertas en torno a un misión única: crear ideas centradas en el ser humano de las que valga la pena hablar", señaló la firma en un comunicado.

El objetivo de "Twitter Next" es "asociarse con los anunciantes más grandes de la industria y aprovechar la tecnología de punta para impulsar las activaciones de marca más innovadoras de Twitter".

"Twitter Next", incluye servicios de campaña y estrategia de contenido, consultas de voz de marca y un equipo recién formado de tecnólogos, program managers y diseñadores. El equipo, ahora en más de 20 mercados en todo el mundo, ha sido responsable del desarrollo de algunas de las campañas más innovadoras y creativas dentro de la plataforma.

"Twitter Next" también buscará aprovechar las nuevas funcionalidades de Twitter; por ejemplo, recientemente trabajó con KFC en el Reino Unido para ayudar a la compañía a utilizar hilos de Twitter de una manera más interesante.

Mediante el uso de los expertos internos de Twitter y su conocimiento avanzado de las características nuevas y futuras, Next ayudará a las empresas a hacer un mejor uso de las últimas opciones de plataforma, ayudándoles a mantenerlas en mente y actualizadas con las tendencias y el compromiso de los consumidores.