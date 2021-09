Twitter permite dar propinas con Bitcoin y NFT a creadores

La red social Twitter presentó recientemente una serie de nuevas iniciativas destinadas a servir mejor a las conversaciones y a la comunidad utilizando su plataforma, incluido el soporte para dar propinas con criptografía, autenticación NFT y planes para otros experimentos diseñados para proporcionar más contexto sobre una conversación para aquellos que recién se unen.

La compañía también dijo que se está preparando para lanzar su propio fondo de creadores en unas pocas semanas para brindarles a los creadores de audio acceso a soporte financiero, técnico y de marketing.

Twitter ha estado probando las propinas durante algunos meses, pero la compañía no ha hecho que las sugerencias estén ampliamente disponibles hasta el jueves, cuando la función se implementará a nivel mundial en iOS y Android.

Además de Bitcoin, Twitter permitirá a los usuarios conectar nueve proveedores de pago tradicionales, incluidos Venmo y Cash App, a sus perfiles para aceptar propinas.

"El objetivo es realmente proporcionar esa experiencia técnica y de marketing", señaló Esther Crawford, líder de producto de Twitter para la monetización de creadores. "Lo consideramos una especie de solución provisional. Queremos incorporar a estas personas a otras funciones de monetización a largo plazo. Pero queremos darles un impulso inicial", dijo.

Las propinas de Bitcoin son facilitadas por Strike, una aplicación de billetera de Bitcoin que se ejecuta en el protocolo Lightning Network.

Lightning está diseñado para permitir transacciones más rápidas y económicas con Bitcoin. La empresa que la respalda ha recibido financiación del CEO de Twitter, Jack Dorsey, un defensor de Bitcoin que tuiteó en junio que era "sólo cuestión de tiempo" antes de que Twitter respaldara los pagos a través de dicho protocolo.

Strike funciona en todos los estados de Estados Unidos, excepto Nueva York y Hawai, y el país de El Salvador. Además de sus nombres de usuario de Strike, los usuarios de Twitter también podrán agregar sus direcciones de Bitcoin a su perfil, que las personas pueden copiar y pegar en la billetera criptográfica de su elección para enviar sugerencias.

La aplicación de Twitter notificará a alguien cuando reciba una sugerencia de Bitcoin a través de Strike, lo que le permitirá responder rápidamente al informante para agradecer o enviar una reacción de emoji.

Twitter también generará facturas para que los creadores realicen un seguimiento de las propinas que reciben. "Bitcoin representa una de las mejores soluciones" para permitir que las personas realicen transacciones en regiones del mundo que no cuentan con servicios bancarios, dijo el jueves Esther Crawford, líder de producto de Twitter para la monetización de creadores, durante una llamada con los periodistas.

Autenticación NFT

Twitter señaló también que planea explorar "pronto" la compatibilidad con la autenticación NFT. Esto permitiría a los creadores de NFT conectar sus billeteras criptográficas a Twitter para rastrear y mostrar sus NFT en la plataforma.

Este plan en particular aún se encuentra en las primeras etapas, ya que Twitter aún no tiene claro cómo funcionaría. La compañía dijo que estaba probando diferentes ideas para hacer que los creadores con colecciones autenticadas se destaquen más visualmente de alguna manera, tal vez con algo como una insignia de perfil o un avatar de forma diferente.

Las NFT han ganado popularidad recientemente como una forma de comprar e intercambiar arte digital en la cadena de bloques Ethereum. Hace unos meses, la cuenta principal de Twitter hizo un sorteo de NFT que se acuñaron en un mercado llamado Rarible.