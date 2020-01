Urge Coparmex a una reforma pensionaria

Ciudad de México.- Solamente uno de cada cuatro de los trabajadores que son parte de la generación Afore logrará obtener una pensión, por lo que hace falta realizar una reforma en el país, mencionó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

Es alarmante saber que no todos recibirán pensión porque no tienen el número de semanas de cotización necesarias para pensionarse, trabajaron en la informalidad o si acceden a la pensión no es seguro que el dinero que se les dé sea suficiente para tener una vejez digna.

En Señal Coparmex, De Hoyos dijo que en los últimos años hubo varias reformas de pensiones que se llevaron a cabo con la finalidad de salvar el presupuesto, pero no tuvieron como centro al trabajador.

Se estima que sólo 25% de los trabajadores que cotizaron a partir de 1997, a los que se le conoce como generación Afore se pensionarán, "es decir, apenas 4% de la población mexicana. Sin duda son cifras alarmantes y más aún si consideramos que el dinero que reciben los pensionados no es suficiente".

La reforma que se requiere en el país es aquella que garantice acceso al sistema de pensiones a todos los mexicanos, de manera que se incluya a quienes ahora están fuera del beneficio.