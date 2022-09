Vandalismo por marcha de Ayotzinapa cuesta millones al comercio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- La marcha para exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa causó daños materiales y afectaciones por no ventas a miles de establecimientos, aseguró la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

En un comunicado explicó que, si bien son legítimas las demandas de los manifestantes, los derechos de unos no pueden estar por encima de otros.

El presidente de la Canaco CDMX, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, dijo que los daños materiales ascendieron a 245 mil pesos, a lo que se le suman las afectaciones por ventas no realizadas por un monto de 14 millones 678 mil pesos.

"Si bien durante la manifestación no hubo reporte de heridos, sí se reportaron pintas y destrozos en decenas de establecimientos ubicados en el corredor Paseo de la Reforma-Centro Histórico y agregó que, de acuerdo con estimaciones de Canaco CDMX, la cifra por daños materiales ascendió a más de 245 mil pesos", explicó.

Agregó que los negocios afectados por la marcha que se llevó a cabo el 26 de septiembre llegan a 4 mil 898, de los cuales 2 mil 980 son comercios y 918 de servicios, los cuales se ubican en la ruta de la manifestación.

Confió en que las "diferencias entre los padres de familia y las autoridades con motivo del caso de Ayotzinapa sean resueltas en el marco de la justicia y dignidad que esperamos quienes vivimos en un régimen democrático".