Ven analistas minigasolinazo en plan económico

El nuevo esquema de cuotas complementarias aplicables a combustibles automotrices que se plantea en la miscelánea 2021 afectará el bolsillo de consumidores, consideraron analistas.

De ahí en fuera, el contenido del Paquete Económico que se propone para el próximo año no trae sorpresas como tampoco efectos sobre los mercados y la calificación soberana de México.

En la miscelánea fiscal 2021 se plantea adicionar el artículo 2-B de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) para publicar en el Diario Oficial de la Federación cuotas complementarias del impuesto a gasolinas, considerando la evolución de las referencias internacionales y el tipo de cambio.

"No se considera estrictamente un nuevo impuesto, pero sí va a tener un efecto para recaudar más y también podría incidir en los precios que pagamos los consumidores", dijo el economista en jefe del Grupo Financiero Bx+, Alejandro Saldaña.

Estableció que si bien no se le puede dar el adjetivo de "gasolinazo", en términos técnicos el consumidor no estaría disfrutando de disminuciones en gasolinas, porque estaría entrando esta cuota complementaria.

Indicó que en la propuesta se habla de una cuota complementaria por la que se pretenden captar más recursos por la venta de gasolinas.

Pero es obvio que estos recursos podrían tener implicaciones negativas en cuanto el costo que paga el público en general.

Consideró que el efecto, podría no ser tan visible si se mantiene relativamente por debajo de los precios de los energéticos, pero es un esfuerzo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para aumentar su recaudación el próximo año.

Explicó que mediante este esquema se mantendría el IEPS fijo, pero cuando el precio de los combustibles caiga por debajo de cierto nivel, podría recaudarse un poco más.

Lo anterior, bajo el supuesto de que vayamos a observar precios relativamente bajos de los combustibles.

Puso de manifiesto que la propuesta se da en un contexto en el que durante 2021 estarán ausentes recursos como los ingresos no recurrentes por el uso de algunos fideicomisos y los fondos de estabilización que se agotaron este año.

"Es un esfuerzo de Hacienda para la recaudación a través de las cuotas de combustibles", consideró el experto.

El director de análisis de HR Ratings, Felix Boni Brandani, comentó que lo que se ha tratado es que sea de acuerdo con la inflación.

Indicó que el próximo año no se tendrán los ingresos tributarios tan importantes como los de ahora, en el que ha sido un éxito mantener el nivel de la recaudación de impuestos a pesar de la situación económica.

En general, afirmó que el Paquete Económico cumple con las expectativas planteadas de tomar un camino más prudente por el espacio fiscal limitado.

"No están siendo tan agresivos, no quieren tener un déficit mucho mayor, por eso es un paquete realista", apuntó.

Para Saldaña, en la parte del presupuesto se está impulsando el gasto social para la población más vulnerable y concentrados en proyectos insignia del gobierno. "En ese sentido no trae mucha sorpresa".