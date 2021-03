Venta de vehículos nuevos disminuyó 13% a nivel mundial en 2020

La pandemia de Covid-19 afectó a la industria automotriz en 2020.

Como a los consumidores no se les permitió visitar las salas de exhibición y muchas fábricas tuvieron que cerrar, la venta de vehículos nuevos disminuyó 13% hasta los 78.35 millones de unidades, según cifras de la consultora JATO.

"El resultado fue tener las ventas de vehículos mundiales más bajas desde 2011, cuando China despegaba y el mundo occidental se enfrentaba a una recesión económica", mencionó la firma.

La venta de vehículos nuevos incluye automóviles de pasajeros, camionetas, vehículos comerciales ligeros y, en algunos países, también los vehículos comerciales pesados.

Turquía fue el único país con un crecimiento más acelerado que el resto del mundo con un alza de 61%.

El año pasado, en el mercado turco se comercializaron 773 mil vehículos, el volumen más alto desde 2017.

"Hay dos razones principales que explican cómo las ventas aumentaron tanto en un año turbulento como 2020.

"Primero, la demanda de automóviles aumentó de manera constante desde junio después de que tres prestamistas públicos introdujeron paquetes de préstamos a bajo interés para clientes individuales y corporativos", explicó JATO.

En segundo lugar, la especulación.

"A medida que los tipos de cambio continúan aumentando, muchos consumidores compraron un automóvil con el objetivo de invertir. Los distribuidores oficiales de automóviles no están vendiendo los automóviles directamente a los clientes finales, sino a las llamadas "galerías" u otro intermediario que compra los automóviles nuevos con descuento al por mayor", detalló JATO.

De esta manera, los consumidores turcos se ven obligados a comprar sus coches nuevos en estas galerías a un precio superior, ya que no quieren esperar 2 o 3 meses para conseguir un coche nuevo con el riesgo de pagar más por la rápida devaluación de la lira turca.

También destaca Corea donde las ventas de vehículos nuevos aumentaron 5%, con la colocación de 1.8 millones de unidades.

En cuanto a China, el mercado más grande de venta de vehículos, la industria automotriz tuvo su primera caída masiva en febrero y comenzó a recuperarse desde mayo.

El resultado final fue una disminución de 2% en sus ventas totales al cierre del 2020, con la comercialización de 25.2 millones de unidades, un buen resultado en comparación con la disminución observada entre 2019 y 2018 de 7%, destacó JATO.

El gobierno chino impulsó las ventas a través de incentivos, logrando que China representara 32% de las ventas mundiales de vehículos en 2020.

Los resultados relativamente buenos de China contrastan con las caídas a doble dígito en los mercados estadounidense y europeo.

Las ventas de vehículos en Estados Unidos totalizaron 14.5 millones de unidades, un 15% menos y establecieron el récord más bajo desde 2012.

La situación fue aún peor en Europa, donde las ventas disminuyeron 24%.

En Alemania, se vendieron 3.1 millones de vehículos, un 19% menos en comparación con 2019.

En Francia se colocaron 2 millones de vehículos, para una caída de 24% y en el Reino Unido se vendieron 1.9 millones de unidades, un 28% menos que en 2019.

En México, se comercializaron 948 mil 094 autos nuevos, un 28% menos que en 2019, colocándose como el país número 14 por volumen de ventas a nivel mundial.