Ventas del Ciberlunes podrían romper récord pese a incertidumbre económica

NUEVA YORK (AP) — Las ofertas promocionadas como algunas de las mejores de la temporada festiva probablemente mantendrán a la gente en Estados Unidos pegada a sus computadoras y teléfonos mientras el maratón de compras posterior al Día de Acción de Gracias concluye con el Ciberlunes.

No es un secreto que comprar cosas en línea es ahora una parte fundamental de las rutinas diarias de muchas personas. Y año tras año, esas compras aumentan durante la fiebre de regalos de las fiestas. Los expertos calculan que los consumidores impulsarán un gasto récord en Ciberlunes este año, a pesar de la incertidumbre económica general.

Adobe Analytics estima que los compradores en Estados Unidos gastarán 14.200 millones de dólares en línea el lunes, o un 6,3% más que en 2024. Se espera que el gasto alcance su punto máximo entre las 8 p.m. y 10 p.m. hora local, cuando Adobe anticipa que 16 millones de dólares pasarán por los carritos de compras en línea cada minuto a nivel nacional.

Los consumidores Unidos ya gastaron 11.800 millones de dólares en línea durante el "Viernes Negro", 6.400 millones el Día de Acción de Gracias y otros 11.800 millones durante el fin de semana, superando las previsiones de Adobe. Las compras realizadas durante la "Cibersemana" —los cinco días principales de compras entre el Día de Acción de Gracias y el Ciberlunes — proporcionan una fuerte indicación de cuánto están dispuestos a gastar los compradores para las fiestas.

"La Cibersemana ha comenzado con fuerza", observó Vivek Pandya, analista principal en Adobe Digital Insight. "Los descuentos están previstos a mantenerse elevados durante el Ciberlunes, que anticipamos seguirá siendo el mayor día de compras en línea de la temporada y del año".

Se espera que las ofertas en electrónica y ropa alcancen su punto máximo el lunes con un 30% y un 26% de descuento sobre los precios promedio listados, según las últimas estimaciones de Adobe. Pero otras categorías también tendrán descuentos significativos, incluidos los juguetes, que Adobe calcula tendrán un descuento de 27% sobre los precios listados.

Mientras tanto, la empresa de software Salesforce —que rastrea el gasto digital de una variedad de minoristas, incluidos los supermercados— estima que las ventas en línea del Ciberlunes totalizarán 13.400 millones de dólares en Estados Unidos y 53.700 millones a nivel mundial.

Aunque la cantidad de dinero por compras en línea previsiblemente alcanzará nuevos máximos, los precios minoristas en aumento también pueden contribuir a una cifra récord. Los consumidores pueden estar comprando menos artículos en total. Los expertos dicen que los presupuestos más ajustados están haciendo que muchos compren con más precisión que en años anteriores, como enfocarse en unas pocas compras de "alto valor" y distribuir lo que compran a lo largo de días de promociones con la esperanza de obtener el máximo provecho por su dinero.

Las empresas y los hogares han observado con ansiedad los impactos financieros de los aranceles del presidente Donald Trump sobre las importaciones extranjeras. Los trabajadores tanto del sector público como privado también están lidiando con ansiedades sobre la seguridad laboral en medio de despidos corporativos y los efectos posteriores al cierre gubernamental de 43 días.

Para la temporada festiva de noviembre a diciembre en general, la Federación Nacional de Minoristas estima que los compradores gastarán más de 1 billón de dólares por primera vez este año. Pero la tasa de crecimiento se está desacelerando, con un aumento anticipado del 3,7% al 4,2% año tras año, en comparación con el 4,3% durante la temporada festiva del año pasado.

Al mismo tiempo, la deuda de tarjetas de crédito y las morosidades en otros préstamos a corto plazo han estado aumentando. Cada vez más compradores recurren a planes de "compra ahora, paga después", que les permiten retrasar los pagos en decoraciones festivas, regalos y otros artículos.

Los préstamos de "compra ahora paga después" están previstos a impulsar 20.200 millones de dólares en gasto en línea esta temporada festiva, según Adobe, un 11% más que el año pasado. La firma predijo que los préstamos de "compra ahora paga después" superarían un nuevo hito de 1.000 millones de dólares el Ciberlunes, la gran mayoría involucrando compras realizadas en dispositivos móviles.

En general, los dispositivos móviles se han convertido en la plataforma de compras dominante a la que los consumidores recurren para las fiestas. Adobe espera que los teléfonos inteligentes, la tecnología portátil y otros dispositivos electrónicos de mano representen el 58% del gasto en línea esta temporada.

Hace cinco años, la mayoría de las compras en línea se realizaban en computadoras de escritorio.

Los servicios de compras impulsados por inteligencia artificial están previstos a jugar un papel en lo que los consumidores eligen comprar. Para el Viernes Negro, Salesforce estimó que los asistentes de IA y los agentes digitales contribuyeron con 14.200 millones de dólares del total de 79.000 millones que dijo se gastaron en línea a nivel mundial.

Durante la temporada festiva, los productos más vendidos incluirán consolas de videojuegos como la Nintendo Switch 2 y juguetes convertidos en declaraciones de moda como las muñecas Labubu, dijo Adobe. La compañía de análisis anticipa que las ediciones más recientes de populares productos electrónicos de consumo, incluidos el iPhone 17, Google Pixel 10 y Samsung Galaxy S25, también verán una alta demanda.

Para muchos, el Ciberlunes se anuncia como la "última llamada" para aprovechar los descuentos más profundos en los días posteriores al Día de Acción de Gracias. Pero su alcance ha crecido a lo largo de los años.

El Ciberlunes tiene ya dos décadas, remontándose a cuando la Federación Nacional de Minoristas acuñó el término por primera vez en 2005. Hoy en día, las ventas continúan surgiendo a lo largo de la semana, aprovechando el entusiasmo que la industria ha construido para impulsar el gasto del consumidor.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.