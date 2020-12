Vivienda de menos de 3 mdp, la menos afectada en 2020

A días de terminar el año y por el impacto de la pandemia del Covid-19, la búsqueda de vivienda por plataformas digitales con un valor menor a 3 millones de pesos fue la que menos cayó en 2020.

De acuerdo con Lamudi, la vivienda del segmento de interés económico y medio, es decir aquella con precios menores a 3 millones de pesos, tuvo una baja de 12% en búsquedas en línea.

Mientras tanto, la búsqueda de vivienda en el segmento residencial, con propiedades de 3 a 7 millones de pesos, cayó 21%.

En los segmentos residencial plus y premium, es decir de vivienda cuyo precio rebasa 7 millones de pesos, hubo una caída de 32% en búsquedas en línea.

Lamudi destacó que a escala mundial se redujeron las búsquedas de propiedades tanto en venta como en renta en un promedio de 40%, de acuerdo con estudios de los principales portales inmobiliarios de Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia.

"En México, la caída fue en promedio de 20% de enero a mayo; vemos un panorama más alentador que en otros países", dijo Lamudi en su Reporte del Mercado Inmobiliario 2020.

El portal en línea expuso que la pandemia llevó al mercado inmobiliario a vivir una etapa en la cual predomina el "mercado de compradores", donde las personas que tienen capital para comprar o invertir en propiedades tienen mayor poder de negociación y mayores oportunidades de adquirir o rentar propiedades.

Lo anterior, "no porque el valor de la tierra haya perdido su valor, sino porque los desarrolladores inmobiliarios o propietarios requieren capitalizarse ante la afectación económica provocada por la pandemia y la falta de incentivos fiscales del gobierno hacia el sector privado, traducido en más de 500 mil empleos perdidos e incluso reducciones de sueldos que llevan a una pérdida de poder adquisitivo", reporta Lamudi.

Esta incertidumbre económica también ha impactado a la baja la intención de anunciarse por parte de agencias y desarrolladores inmobiliarios en 26% en los últimos seis meses.

Lamudi aseguró que la demanda de inmuebles no se ha perdido, porque es un producto de primera necesidad, pero este año la demanda de propiedades en renta fue la que mantuvo la operación del sector.

Respecto al precio de venta, Lamudi indicó que las casas registraron un alza de 11% en los últimos seis meses respecto a 2019, mientras que en departamentos fue un incremento de 8%.

La firma estima que a consecuencia de la pandemia se tendrán que realizar cambios estructurales en las residencias, oficinas y centros comerciales para que se adapten a las nuevas necesidades del cliente final, como espacios donde se priorice la ventilación e iluminación natural.

El crecimiento esperado en el sector llegará a inicios de 2021, gracias al "efecto rebote" en la compra o renta de vivienda.