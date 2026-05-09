.. Y para QUEDARSE EN CASA

Entre nuevas temporadas, documentales, especiales y producciones originales, en mayo se preparan títulos de acción y fantasía, hasta para quienes prefieren realities, anime o series documentales.

HBO

En HBO ya se encuentran disponibles títulos como Wuthering Heights, Gold Rush: Mine Rescue with Freddy & Juan temporada 6, Margarita: Make Your Story Count temporada 2, Perilous Passage: Birth in America, 50 Years of Apple with Bill Weir, además de Greenland 2: Migration y The Palu Family: Under a Dark Spell.

El 9 de mayo llegarán K-Everything with Daniel Dae Kim y Song of the Samurai temporada 1. Después, el 12 de mayo se estrenará Behind the Bars: Shot in the Spotlight y el 13 de mayo se sumará The A List: 15 Stories from Asia and Pacific Diasporas.

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NETFLIX

Netflix también comenzó el mes con varios estrenos ya disponibles como Mi querida señorita, Intercambiados, Shut Up Evan, Lord of the Flies, Dr. Seuss´s Horton! temporada 2, Cuenta atrás: Rousey vs. Carano, Los peores ex del mundo, El caso Hartung, Sangre asesina y Legends.

El 10 de mayo llegará The Roast of Kevin Hart, seguido de Jeopardy! Cultura Pop el 11 de mayo.

Para el 12 de mayo se estrenarán Devil May Cry temporada 2 y el documental Marty, Life Is Short, mientras que el 13 de mayo debutarán The Bus: A French Football Mutiny y la segunda temporada de Roosters.

PRIME VIDEO

Prime Video mantiene un calendario más breve, pero con algunos de sus estrenos más esperados del mes. Ya están disponibles la segunda temporada de Citadel y la producción No Place to be Single.

El 13 de mayo llegarán Good Omens temporada 3 y Off Campus.

DISNEY PLUS

En Disney Plus ya pueden verse Travis Japan Summer Vacation!! in the USA, la cuarta temporada de The Boss/El encargado, la sexta temporada de Impuros, el final de temporada de Star Wars: Maul Shadow Lord, el cierre de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, además de Send Help y We Bury The Dead.

El 9 de mayo se estrenará la cuarta temporada de Chibiverse; el 11 de mayo llegará el final de temporada de American Idol; y el 12 de mayo debutarán The Punisher: One Last Kill y la nueva temporada de Tucci in Italy.

Finalmente, el 13 de mayo se sumará Battle of Fates.