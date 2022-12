Adiós a Gina Romand, la compañera de aventuras de El Santo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Su estilizada figura, su rostro seductor y su platinada cabellera, la convirtieron no sólo en la protagonista de varias películas de ciencias ficción, en teatro de comedias, pero además realizó grandes villanas en la televisión y fue llamada "La rubia superior", ya que fue imagen de una conocida marca cervecera durante muchos años, así fue la trayectoria de la actriz Gina Romand, quien falleció el día de hoy después de varios días luchando contra la neumonía.

Georgina García y Tamargo nació el 15 de febrero de 1938 en La Habana, Cuba. Siendo aún una adolescente, hizo su debut en el medio artístico como vedette en el famoso centro nocturno Tropicana, su éxito en este lugar le dio la posibilidad de viajar a Las Vegas, Nevada, para formar parte del espectáculo La Parisien del Casino de París.

Llegó a México en 1953 cuando apenas tenía 15 años de edad, para debutar en el cine en la película "Soy muy macho", la cual era protagonizada por Silvia Pinal, Antonio Aguilar y Miguel Torruco; a ésta le siguieron "Sindicato de telemirones" (1954), "Locura musical" (1958) y "Los desenfrenados" (1960), pero en 1961 filmaría "Santo contra el hombre infernal", incursionando en el género de la ciencia ficción donde se convertiría en un ícono y un símbolo sexual, a ésta le siguieron "Profanadores de tumbas" (1965), "Neutrón contra el criminal sádico" (1964), "Doctor Satán (1966), "La venganza de las mujeres vampiro" (1970) y "Santo contra la hija de Frankenstein" (1971).

En su historial se cuentan más de una treintena de filmes, uno de ellos la hizo acreedora a un Ariel a la mejor coactuación femenina, por su interpretación de Kiki Herrera Calles, en la película Gavilán o paloma (1985).

También probó suerte en la industria cinematográfica de Estados Unidos, aunque sin mayor éxito, con títulos cómo Catch Me If You Can (1959), Dios te salve, psiquiatra (1966), The Candy Man (1969) y Machuchal agente 'O' en New York (1970).

Rostro de las telenovelas y el teatro

Las telenovelas también fueron el espacio donde ella se desarrolló, formó parte de producciones que marcaron época, como "El maleficio" (1983-1984), "Valeria y Maximiliano" (1991-1992), "Amor en custodia" (2005-2006), por mencionar algunas.

En 1966 contrajo matrimonio con el productor teatral Salvador Varela, con quien procreó a tres hijos, a la actriz Gina Varela, al productor Salvador Varela y Francisco Varela, quien murió en 2001 a los 33 años de edad en un accidente automovilístico.

Al lado de su esposo produjo, actuó y dirigió muchas obras de teatro, entre ellas, "De cama en cama" (1982) y "Burundanga" (2016), siendo ésta la última obra que trabajó como directora.

El 2020 fue muy difícil para Gina Romand, ya que el 8 de agosto su esposo falleció y a los pocos días ella tuvo que ser hospitalizada debido a un infarto, el cual la tuvo entre la vida y la muerte, a pesar de que salió adelante vuelve a ser internada y esta vez tuvieron que pedir donadores de sangre para salvarla.

En febrero de 2022, al lado de su hijo Gabriel Varela, Gina denuncia que fue despojada del Teatro de la República por una exempleada de su difunto esposo, pero hasta la fecha esta situación no ha sido aclarada o resuelta ante las autoridades.

Fue esta misma semana que Gabriel Varela dio a conocer el delicado estado de salud de su madre, a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

"Mi hermosa madre, lo que más quiero en el mundo, hoy se debate entre la vida y la muerte en un hospital. Sé que su fortaleza y ganas de vivir, podrán sacarla adelante. Se agradecen sus oraciones y buenos deseos", escribió el productor.

Por su parte su hija Gina Varela explicó que la causa de la emergencia, fue una fuerte neumonía que ya estaba siendo tratada, pero que mantenía a su madre en terapia intermedia, pese a esto ella demostraba buen ánimo y muchas ganas de vivir, pero el desenlace fue distinto el día de hoy que fue anunciada su muerte.

"Hoy, mi rubia de categoría, decidió volar a las estrellas. Ilumina el cielo con tu brillo, vuela alto mamita linda. Te extrañaré por siempre", escribió el productor en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una foto de Romand sonriente y muy guapa en un vestido rojo.

Gina Varela informó que su madre será velada en la funeraria García López del Pedregal a partir de esta tarde.