Adrián Marcelo reacciona a fiesta XV años en Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Recientemente se

sociales algunos videos y fotografías de una

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

celebrada en, capital del estado de Tabasco, posicionándose en medio de la conversación mediática en diversas plataformas digitales este fin de semana debido a su magnitud.Diversas grabaciones compartidas en redes muestran a la quinceañera de nombredisfrutando de un espectáculo lleno de lujos, celebridades invitadas y con presentaciones del cantante colombianoy la artista mexicanaLa celebración se llevó a cabo al interior deldey llamó la atención de diversos usuarios, quienes cuestionaron lautilizada en el festejo financiado por el padre de la cumpleañera, el empresario petroleroEn los clips difundidos en redes se observa una, con, iluminación profesional, pantallas gigantes y presentaciones musicales. Durante la entrega de obsequios en la celebración, la cumpleañera recibió unde la marca Hermès de la mano de la influencer Priscy Escoto.Aunado a ello, el comediantede 35 años se pronunció al respecto a través de su cuenta oficial en la plataforma de X, enfatizando en el concepto político de "" que busca optimizar recursos públicos, combatir la corrupción y eliminar lujos, impulsado usualmente por laA través de una publicación escribió: "No es ninguna casualidad que el artífice del movimiento que hoy gobierna México y el empresario que se puede costear unapara su hija, sean del mismo", refiriéndose al fundador delMORENA, el expresidente(AMLO).Durante el festejo también destacó la participación del intérprete de corridos tumbados, el grupo mexicano Matute, así como de la actriz y presentadora de televisión, quien fue la encargada de recibir a los invitados de la velada inspirada en unay con tiendas instaladas en el recinto.La cumpleañera, quien vestía un largocon olanes brillosos y una tiara sobre su cabeza, disfrutó junto a su familia una noche inolvidable. En plataformas digitales, la etiqueta relacionada con loscomenzó a aparecer en publicaciones de distintos usuarios, lo que ayudó a impulsar aún más ladel tema.