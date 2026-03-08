En un mes, SLP registra más de la mitad de incendios forestales de todo 2025

Derivado de los incendios forestales registrados en lo que va del 2026 en San Luis Potosí, no se reporta hasta el momento fauna y flora afectada, afirmó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Reportó que la entidad potosina acumula 50 conflagraciones a pesar que la etapa crítica inició hace un mes, considerando que el período comprende del 16 de enero al 16 de junio del 2026.

"Nosotros para todo el período del año anterior tuvimos 70, entonces ahorita llevamos en un mes prácticamente más de la mitad de lo que tuvimos el año pasado. Cerca de 18 mil hectáreas, que es lo que tenemos ya afectado", complementó.

La funcionaria estatal aseveró que los daños provocados afectaron principalmente pastizales, combustible que creció de forma desmesurada por las lluvias del año pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ejemplificó que en el incendio reciente en el municipio Santo Domingo, la mayoría de las áreas siniestradas se reportaron en propiedades particulares, es decir, rancherías, donde se logró salvar a los animales.

En entrevista, refirió que se realizan reuniones continuas en las cuatro regiones del estado, por ejemplo, en la zona altiplano considerada de alto riesgo por las características propensas a generar un incendio.