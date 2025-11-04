Adrián Marcelo se pronuncia tras asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán el pasado 1 de noviembre en medio de una plaza pública, el caso acaparó los reflectores al evidenciar la crisis de violencia que se vive en México.

De acuerdo con la información revelada por el Gabinete de Seguridad, el alcalde recibió dos impactos de bala en el abdomen y uno en el brazo, por lo que fue trasladado a un hospital de la región, sin embargo, falleció horas después.

Ante ello, Adrián Marcelo reflexionó en redes sociales sobre lo ocurrido en Michoacán durante el Festival de las Velas y lanzó un contundente mensaje que no pasó inadvertido entre sus seguidores.

Desde que inició su mandato, Carlos Manzo había recibido diversas amenazas de grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que pidió la asistencia de las autoridades federales para disminuir la situación de violencia en la ciudad.

Ante la viralización de los clips donde el alcalde aparece señalando la crisis de inseguridad en su estado y advirtiendo que le haría frente al crimen organizado, Adrián Marcelo reaccionó con un duro mensaje.

"Alcalde, la ocupación más peligrosa de desempeñar en México", escribió el youtuber, como referencia al lamentable fallecimiento del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien se unió a la larga lista de mandatarios asesinados por oponerse al crimen organizado.