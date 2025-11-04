logo pulso
¿Quién es Nawat Itsaragrisil, polémico empresario tailandés?

Nawat Itsaragrisil, reconocido empresario tailandés, en el centro de la polémica en el mundo de los certámenes de belleza.

Por El Universal

Noviembre 04, 2025 01:48 p.m.
¿Quién es Nawat Itsaragrisil, polémico empresario tailandés?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Miss Universo, el concurso de belleza con más de setenta ediciones, se volvió tendencia por la polémica entre la representante mexicana Fátima Bosh y el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

Previo a la final del certamen que se celebrará el 21 de noviembre, se llevó a cabo la entrega de bandas a las candidatas de Miss Universo. En tal evento, Fátima Bosh denunció discriminación por parte de los organizadores, en específico de Nawat Itsaragrisil.

Fátima junto con el resto de las concursantes escuchaban atentas la reunión encabezada por Nawat. Lo que empezó como un reclamo de Nawat a Fátima por no seguir supuestamente indicaciones terminó con la tabasqueña abandonando el lugar y reclamó faltas de respeto.

¿Quién es Nawat Itsaragrisil?

El empresario tailandés que tuvo el conflicto con la representante mexicana es reconocido en el mundo de los certámenes de belleza, sin embargo, ganó aún más reconocimiento cuando fue designado como director general de Miss Universe Tailandia, en abril de este año.

Antes de estar en el mundo de los certámenes de belleza, trabajó como guía turístico, y tiempo después trabajó en los medios de comunicación con programas de viajes y entretenimiento en su país.

Una de las noticias más importantes de él, aconteció el pasado mes de abril, cuando fue nombrado Director Ejecutivo de la Miss Universe Organization. En Instagram cuenta con 1.8 millones de seguidores, y gran parte de su contenido compartido es sobre los certámenes de belleza.

Miss Universe reacciona

La situación escaló de forma rápida tanto en el certamen como en redes sociales, ante la situación, el perfil oficial de Miss Universe compartió un comunicado hace 8 horas donde menciona lo siguiente:

"La Organización Miss Universo se mantiene firme en su misión de promover la colaboración, el respeto y las oportunidades para las mujeres de todo el mundo, trabajando de la mano con todos los socios para garantizar una experiencia segura, inspiradora e inolvidable para cada delegada."

SLP

EFE