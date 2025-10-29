África Express deslumbra con diversidad de ritmos en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La noche de este martes África Express, la constelación sonora de Damon Albarn se presentó en el escenario de Auditorio BB de la Ciudad de México, luego de cerrar con éxito el Festival Cervantino 2025, donde más de 50 músicos se dejaron llevar por la musa de la música sin importar nacionalidades, idiomas, creencias o estilos musicales.

Para algunos de los fanáticos del colectivo, la pasión nace desde que se presentaron por primera vez en el Festival Bahidorá, lo cual "fue una agradable sorpresa que reafirmé en el cervantino", recuerda Fany de 30 años mientras se contoneaba al ritmo de una cumbia de las de antaño que sonaba como preámbulo del show.

En punto de las 20:30 horas y luego de escuchar las advertencias de seguridad y peticiones especiales del recinto, se proyectaron los nombres de las agrupaciones y músicos solistas que conforman la experiencia de África Express, algunos más conocidos que otros no tanto y para otros la primera vez fuera de su escena nacional.

"El Diablo y la bruja" tema de La bruja de Texcoco fue el que comenzó la noche, que sería una muestra de lo que sería la noche, pues a pesar de estar sobre el escenario la presencia inigualable de Octavio Mendoza, vocalista de ese proyecto también lo acompañaban músicos de las demás bandas como de Los Pream de Santa María Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca.

"Vamos a hacer un brindis por la vida vamos a disfrutar, está noche es para todos ustedes con todos estos talentos de todos los territorios", recordó La bruja de Texcoco.

En esta vorágine de artistas que se presentaron como un solo encuentro creativo entre más de 50 artistas de cuatro continentes —de México, Argelia, Congo, Malí, Sudáfrica y Reino Unido, entre otros

La música iba desde una orquesta oaxaqueña a un rock alternativo, pasando por un hip hop y dembow, que bajo la batuta del músico británico y líder de Blur y Gorillaz se hacía realidad el objetivo dar visibilidad a proyectos principalmente africanos

Le siguieron temas como "Raise a Glass" con la rapera zapoteca Mare Advertencia acompañada de músicos de bandas como Django Django y Nick Zinner; "Mi Lado" en la voz de Poté, Mare Advertencia y Eme MalaFe.

"Motherland" en la voz de Bootie Brown, M. anifest y Moonchild Sanelly siguieron la velada, así como "Kuduro" de esta última proveniente de Sudáfrica, mientras la gente parecía haber entrado en trance por la sonoridad del colectivo, en verdad no sabiamos donde ver, si a Damon Albarn en los teclados, a Tom Excell en los sintetizadores, a Mélissa Hié en el djembe o a Los Pream en el brass oaxaqueño. Impresionante.

Piezas sonoras como "Dorhan Oullhin (What the Heart Desires)" y "Achinkad" en la voz de Iyad Moussa Ben Abderahmane "Sadam " del grupo tuareg argelino Imarhan; "Monedita de Oro" de Eme MalaFe acompañado por los Son Rompe Pera; "Guiltiness" de Joan As Police Woman, siguieron la noche combinando músicos y acompañamientos.

Uno de los momentos más emotivos de la noche, por su cercanía con el público mexicano fue a la salida de Meme del Real de Café Tacvba quien interpretó "Eres", que fue cantada por todos los presentes, hasta con Damon en la melódica y coreando el tema.

"Esto es increíble, si les contará yo, el jueves me invitaron a formar parte a África Express, son muchos proyectos artísticos con un sentido de comunidad, más que armonía hay respeto", dijo Meme.

Inmediatamente luego de esto recordó que pidió el chance de echarse un palomazo junto con Los Guitarrazos y el acordeonista Ricky Muñoz de Intocable, por lo que tocaron "Embeces" de su nuevo disco "La montaña encendida"

Igualmente, el público presente que llenó el Auditorio BB se entregó por completo a cantar las dolidas con Ricky Muños en "Y todo para que" junto a Meme y Damon y el resto de África Express. Un momento impensablemente extraordinario.

"Un Espejo" en la voz de Luisa Almaguer; "Panic" con Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido; "Invocation" con Jupiter & Okwess y M. anifest; "Adios Amigos" con Baba Sissoko y Luisa Almaguer; "Soledad" con Almaguer y el propio Damon Albarn; "Ojalá que llueva café" con Meme, La bruja de Texcoco; "Balkan Brass" con los Pream; sól por mencionar algunas de las piezas musicales.

Finalmente y en un momento de extrema exaltación sonó en el mismo estilo de toda la noche con mezclas sonoras "Song 2" de Blur donde Damon Albarn acompañado por todo África Express canto su icónico tema.

En esta ocasión África Express liderado por Damon Albarn está integrado por Abou Diarra, Alonsito Vega, Baba Sissoko, Bootie Brown, Django Django, Eme Malafé, Hank Baker, Imarhan, Instituto Mexicano del Sonido, Joan As Police Woman, Jupiter & Okwess, La Bruja de Texcoco, Los Pream, Luisa Almaguer, M. anifest, Marco Carrion, Mare Advertencia, Mélissa Hié, Moonchild Sanelly, Nick Zinner Ophélia Hié, Otim Alpha, Pote, Seye Adelekan, Son Rompe Pera, Tayhana, Tom Excell.