logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detención de Simón Levy en Lisboa fue provisional: Interpol

"No es el metaverso, soy Simón Levy y aquí estoy", dijo el exfuncionario mexicano

Por El Universal

Octubre 29, 2025 01:01 p.m.
A
Detención de Simón Levy en Lisboa fue provisional: Interpol

Este miércoles se dio a conocer la detención en Lisboa, Portugal, de Simón Levy Dabbah, ex subsecretario de Planeación Turística de México.
Ante la difusión del hecho, la Interpol se pronunció para informar que Levy Dabbah fue detenido provisionalmente en Portugal el 28 de octubre de 2025.
Por lo anterior, señaló que comparecerá ante el Tribunal de Apelación de Lisboa este 29 de octubre, para decidir si se mantiene o no la detención a efectos de extradición; sin embargo, aún no se tiene ninguna información del Tribunal.
- "No es el metaverso, soy Simón Levy y aquí estoy"
Tras la difusión de su detención, el exfuncionario publicó un video en redes sociales asegurando que está bien y libre.
"Mexicanos, muy bien día, les saluda Simón Levy, agradeciéndoles a todas y todos sus palabras de aliento [...] quiero decirles primero que estoy bien, no es el metaverso, soy Simón Levy y aquí estoy", menciona en el video.
Indicó que, horas antes, tuvo "un percance delicado", pero salió ileso y está bien de salud, indicando que hizo una transmisión en vivo por Instagram, para que se corroborara que está bien y que no había sido detenido.
"Creo que le dijeron a la Presidenta de México que estaba secuestrado, arrestado, no sé qué cosa; aquí estoy Presidenta, saludándola con mucho cariño, con mucho afecto y diciéndole que cualquier cosa que necesite, aquí está un mexicano para seguir levantando la voz y seguir explicándole a todas las mexicanas y mexicanos lo que está pasando en México, aunque seguro a muchos de ustedes y a muchas personas no les va a gustar lo que estoy diciendo o no les gustan las cosas que yo digo", comentó.
Agradeció a las personas por sus mensajes y llamadas y pidió "no caer" y no dejarse vencer.
"Aquí estoy, yo no tengo nada que ocultar aquí me pueden ver y vamos a salir adelante", dijo.
También tocó su rostro para mostrar que estaba en el video "de viva y voz" y que no era el "metaverso".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detención de Simón Levy en Lisboa fue provisional: Interpol
Detención de Simón Levy en Lisboa fue provisional: Interpol

Detención de Simón Levy en Lisboa fue provisional: Interpol

SLP

El Universal

"No es el metaverso, soy Simón Levy y aquí estoy", dijo el exfuncionario mexicano

Productores de maíz rechazan acuerdo de apoyo
Productores de maíz rechazan acuerdo de apoyo

Productores de maíz rechazan acuerdo de apoyo

SLP

El Universal

Descontento entre productores de maíz por acuerdo insuficiente. Persisten bloqueos en carreteras.

Sheinbaum confía en un panorama económico positivo para México
Sheinbaum confía en un panorama económico positivo para México

Sheinbaum confía en un panorama económico positivo para México

SLP

El Universal

HR Ratings mejora la perspectiva económica de México, reflejando un panorama más estable

Descenso de temperatura y alerta por Frente Frío 11
Descenso de temperatura y alerta por Frente Frío 11

Descenso de temperatura y alerta por Frente Frío 11

SLP

El Universal

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la llegada del Frente Frío 11 con impacto en varios estados.