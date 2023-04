Agente que rechazó a Shakira subasta su primera grabación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Shakira, pese a ser una artista con más de treinta años de trayectoria, sigue dando de qué hablar año con año, ya sea por las situaciones que atraviesa en su vida personal o por sus nuevas producciones que han resultado en todo un en éxito; ahora, la estrella colombiana salió a relucir de nuevo, esta vez por un manager que la rechazó en el pasado pero que ahora busca facturar con su talento.

"Monotonía", "TQG" y la sesión grabada junto al argentino Bizarrap, han sido las últimas grandes canciones que la barranquillera ha grabado y han permeado en el gusto del público, además de retratar una realidad que ha vivido en los últimos meses tras la separación de su pareja el exfutbolista Gerad Piqué.

Pero hablar sobre sus experiencias de vida ya es una constante en la música de Shakira, prueba de ello es "Magia", disco lanzado en 1991, y que resulta ser el primero de su carrera.

Aunque Shakira logró su internacionalización muchos años después de haberse iniciado en la música, la cantante estuvo a punto de alcanzar el éxito mundial desde sus inicios, pero el manager español Jaume Estruch, decidió cerrarle las puertas de Europa, pues su música no le convencía.

Sin embargo, a más de 30 años de que este material saliera a la luz y ahora que el éxito y la fama le sonríen a la intérprete de "Moscas en la casa", es el mismo hombre que la rechazó hace tanto tiempo, quien ahora busca sacar partido de ella, y es que ha trascendido que está subastando aquel casete que no lo convenció en un principio.

"Un día mi vecino bajó a verme al despacho para decirme que su sobrina era cantante en Colombia y estaba buscando representante en España" reconoció el agente en entrevista con agencia EFE.

Agregó también que en aquel decidió no darle una oportunidad a Shakira porque la empresa Sony ya la había lanzado en Colombia y no obtuvo el éxito deseado, "son cosas que pasan", dijo al medio.

Actualmente Jaume pide mil 300 dólares por la grabación, esperando pueda interesarle a algún fan de la cantante que sigue cosechando éxitos ahora en el género urbano.