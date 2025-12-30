logo pulso
Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Aislinn Derbez se pronuncia en redes tras fallecimiento de Gabriela Michel

Por El Universal

Diciembre 30, 2025 05:52 p.m.
Aislinn Derbez se pronuncia en redes tras fallecimiento de Gabriela Michel

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- A poco más de un mes del fallecimiento de su madre, la actriz Gabriela Michel, Aislinn Derbez reapareció en redes sociales con un mensaje sobre su relación y el proceso de duelo que enfrenta.

En su publicación, la hija mayor de Eugenio Derbez, describió la relación con Michel como "la más compleja" e "imperfecta" de su vida:

"Aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces hasta convertirme en quien soy hoy. La manera en la que enfrento la vida, la curiosidad por entender el mundo, la profundidad con la que siento, la fuerza con la que camino, nacieron de ahí, de una historia imperfecta que me enseñó a sostenerme", escribió.

Aislinn también dedicó unas líneas para despedir a su madre y aceptar el hecho de que no volverán a estar juntas.

"Te dejo ir con amor, con perdón, con compasión y con profunda aceptación y gratitud. Deseo que tu siguiente vida sea más suave y que ahí sí puedas cumplir todos esos sueños que se quedaron esperando", agregó.

La muerte de Gabriela Michel, veterana actriz de doblaje de 65 años, fue confirmada el 24 de noviembre por la Asociación Nacional de Intérpretes y posteriormente por la propia Aislinn Derbez, quien señaló que su madre falleció por a causa de un infarto.

Desde entonces, la actriz se había mantenido alejada del ojo público, aunque se mantuvo activa en las redes donde compartió algunos momentos con su familia.

