logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Alberto del Río se enoja con granjeros por baños sucios en La Granja VIP

La queja de Alberto del Río en La Granja VIP desata controversia en redes sociales

Por El Universal

Octubre 29, 2025 05:00 p.m.
A
FOTO: TV AZTECA

FOTO: TV AZTECA

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- "La Granja VIP", el reality de TV Azteca, sigue dando de qué hablar en redes sociales, donde los fanáticos han compartido varios clips del programa. Recientemente, en uno de ellos captaron al granjero Alberto del Río quejándose por la falta de limpieza en los baños.

La queja de "El Patrón" rápidamente se viralizó y generó discusión entre los usuarios. Hubo quienes lo apoyaron y otros que criticaron su actitud.

¿Qué dijo Alberto "El Patrón" sobre los baños?

La exestrella de la WWE fue al baño cuando, de repente, notó que sus compañeros de reality lo habían dejado más sucio de lo habitual, incluso encontrando pelos pegados en las paredes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Este es el tipo de cosas que digo: ¿qué pedo?, ¿así viven en su casa? Todos los pelos, o sea, pegados en las paredes del baño. ¿No los pueden limpiar?".

Momentos después, decidió tomar una esponja y talló las paredes con fuerza para intentar dejar el baño lo más limpio posible. La acción del participante de "La Granja VIP" causó división entre quienes lo apoyaron y quienes se mostraron molestos por sus comentarios.

"Estaría padre, pero que se lo diga en la cara a la persona y con ese tono y palabras no", "Mi ídolo de ídolos del cuadrilátero siendo esperancita, mi Dios", "Pobre de mi Patrón", escribieron algunos usuarios en redes sociales.

Por otro lado, hubo quienes se mostraron en contra de Alberto del Río:

"Que haga algo, no lava ni un plato", "Este se queja y no quiere ir a dormir a la granja", "Yo cuando me toca limpiar", expresaron otros usuarios en TikTok.

El pasado domingo, durante la segunda noche de eliminación de "La Granja VIP", una de las expulsadas fue la cantante Sandra Itzel, provocando furor en redes sociales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alberto del Río se enoja con granjeros por baños sucios en La Granja VIP
Alberto del Río se enoja con granjeros por baños sucios en La Granja VIP

Alberto del Río se enoja con granjeros por baños sucios en La Granja VIP

SLP

El Universal

La queja de Alberto del Río en La Granja VIP desata controversia en redes sociales

Salón de la Fama del Rock and Roll 2025: dónde ver la ceremonia
Salón de la Fama del Rock and Roll 2025: dónde ver la ceremonia

Salón de la Fama del Rock and Roll 2025: dónde ver la ceremonia

SLP

El Universal

La ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll 2025 se transmitirá en vivo con emocionantes homenajes y actuaciones

Cristian Castro revela tenso episodio con su madre Verónica
Cristian Castro revela tenso episodio con su madre Verónica

Cristian Castro revela tenso episodio con su madre Verónica

SLP

El Universal

Cristian y Verónica Castro enfrentaron desacuerdos y violencia en su relación, según confesiones del cantante.

Dove Cameron y Damiano David: ¿Boda en camino?
Dove Cameron y Damiano David: ¿Boda en camino?

Dove Cameron y Damiano David: ¿Boda en camino?

SLP

El Universal

La actriz Dove Cameron y el cantante Damiano David podrían estar comprometidos según recientes avistamientos en Sídney.