Alberto del Río se enoja con granjeros por baños sucios en La Granja VIP

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- "La Granja VIP", el reality de TV Azteca, sigue dando de qué hablar en redes sociales, donde los fanáticos han compartido varios clips del programa. Recientemente, en uno de ellos captaron al granjero Alberto del Río quejándose por la falta de limpieza en los baños.

La queja de "El Patrón" rápidamente se viralizó y generó discusión entre los usuarios. Hubo quienes lo apoyaron y otros que criticaron su actitud.

¿Qué dijo Alberto "El Patrón" sobre los baños?

La exestrella de la WWE fue al baño cuando, de repente, notó que sus compañeros de reality lo habían dejado más sucio de lo habitual, incluso encontrando pelos pegados en las paredes.

"Este es el tipo de cosas que digo: ¿qué pedo?, ¿así viven en su casa? Todos los pelos, o sea, pegados en las paredes del baño. ¿No los pueden limpiar?".

Momentos después, decidió tomar una esponja y talló las paredes con fuerza para intentar dejar el baño lo más limpio posible. La acción del participante de "La Granja VIP" causó división entre quienes lo apoyaron y quienes se mostraron molestos por sus comentarios.

"Estaría padre, pero que se lo diga en la cara a la persona y con ese tono y palabras no", "Mi ídolo de ídolos del cuadrilátero siendo esperancita, mi Dios", "Pobre de mi Patrón", escribieron algunos usuarios en redes sociales.

Por otro lado, hubo quienes se mostraron en contra de Alberto del Río:

"Que haga algo, no lava ni un plato", "Este se queja y no quiere ir a dormir a la granja", "Yo cuando me toca limpiar", expresaron otros usuarios en TikTok.

El pasado domingo, durante la segunda noche de eliminación de "La Granja VIP", una de las expulsadas fue la cantante Sandra Itzel, provocando furor en redes sociales.