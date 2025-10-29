-----¿De qué se le acusa a Simón Levy?

Tras la difusión de información sobre la detención en Lisboa del ex subsecretario de Planeación Turística, Simón Levy Dabbah, han circulado diversas versiones en torno al caso, incluso material audiovisual y pronunciamientos para sustentarlas.

Aunque autoridades internacionales y mexicanas aseguraron que el exfuncionario se encuentra detenido en la capital portuguesa, el exsubsecretario de Planeación Turística aseguró que no es así. Entonces, ¿se encuentra detenido Simón Levy? Esto es lo que sabemos.

-----Fiscalía capitalina confirma detención de Simón Levy

La mañana de este miércoles 29 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que la Interpol detuvo al exfuncionario del Gobierno de la Ciudad de México, Simón Levy, en Portugal, pues cuenta en México con dos órdenes de aprehensión vigentes, derivadas de procesos penales distintos.

La detención fue resultado de una alerta migratoria activada debido a los viajes al extranjero de Levy Dabbah.

Posteriormente, Simón Levy publicó en la red social X que estaba "perfectamente bien" y que lo quisieron matar e inventarle cosas.

-----Sheinbaum confirma detención de Simón Levy

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre esta detención, a lo que respondió:

"Parece que sí, en Portugal creo, y es de una ficha de una denuncia puso un particular contra él hace tiempo en la Ciudad de México", dijo la Presidenta al finalizar su conferencia matutina.

Posteriormente, el periodista Luis Cárdenas realizó una llamada telefónica con Levy Dabbah durante su programa en MVS Noticias.

En dicho espacio, el exfuncionario aseguró que no estaba detenido, pero que por seguridad no podía precisar dónde se encontraba en ese momento porque 10 horas antes había sufrido un atentado contra su vida, argumentando que la versión de que fue detenido era una "cortina de humo" para ocultar este hecho y envió un mensaje a la Presidenta.

"Me acaban de mandar un mensaje diciéndome que la Presidenta de México dijo que estoy detenido en Portugal, eso es complemente falso, al contrario, recibí un atentado hace casi 10 horas, estoy vivo", dijo.

-----Interpol confirma detención de Simón Levy

La Interpol se pronunció para informar que Levy Dabbah fue detenido provisionalmente en Portugal el 28 de octubre de 2025.

Por lo anterior, señaló que comparecerá ante el Tribunal de Apelación de Lisboa este 29 de octubre, para decidir si se mantiene o no la detención a efectos de extradición; sin embargo, aún no se tiene ninguna información del Tribunal.

-----Simón Levy aparece en video para asegurar que no está detenido

Simón Levy volvió a las redes sociales para reiterar que no está detenido en Lisboa, Portugal, y que se encontraba bien de salud y libre.

"Mexicanos, muy bien día, les saluda Simón Levy, agradeciéndoles a todas y todos sus palabras de aliento [...] quiero decirles primero que estoy bien, no es el metaverso, soy Simón Levy y aquí estoy", menciona en el video.

-----¿De qué se le acusa a Simón Levy?

En el expediente de Simon Levy se señala que el primer caso, iniciado en diciembre de 2021 por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad, el probable responsable no acudió a las audiencias de imputación. Estas fueron convocadas en agosto de 2022 y en agosto de 2025, lo que derivó en una orden de aprehensión vigente por el caso.

Si bien fue beneficiario de un amparo en 2022, éste quedó sin efectos al no haber comparecido por segunda ocasión a la audiencia de imputación.

El segundo caso, iniciado en noviembre de 2021, fue por amenazas y daño en propiedad ajena doloso. Simón Levy acumuló cinco inasistencias a audiencias judiciales entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, motivo por el cual el 4 de agosto de 2022 se libró orden de aprehensión, la cual permanece vigente.

"Esta acción forma parte de los procedimientos rutinarios que se aplican cuando una persona con orden de aprehensión vigente realiza viajes fuera del país, con el fin de garantizar su comparecencia ante la autoridad judicial", explicó la fiscalía.

-----La vez que Simón Levy amenazó a su vecina en Polanco

En noviembre de 2021, se difundió un video en el que se observa a Simón Levy golpeando la puerta de su vecina, una señora de la tercera edad, en un edificio de Polanco mientras él la amenaza: "¡te voy a matar, pinche anciana loca!".

Posteriormente, el exfuncionario ofreció una disculpa pública en redes sociales a su vecina argumentando que "Nada es más importante que la reconciliación y derrotar el ego individual", no obstante, horas después fue eliminada.