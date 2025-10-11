logo pulso
Aldo de Nigris y Elaine Haro: él sí tendría cita romántica con ella

Aldo de Nigris abre la posibilidad de un nuevo capítulo con Elaine Haro.

Por El Universal

Octubre 11, 2025 04:52 p.m.
Aldo de Nigris y Elaine Haro: él sí tendría cita romántica con ella

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- Aldo de Nigris y Elaine Haro se volvieron a juntar para grabar algo juntos: los exhabitantes de "La casa de los famosos México" emocionaron a sus seguidores al aparecer juntos en un video que Aldo, ganador del reality, compartió.

Ambos dieron de qué hablar dentro de la casa por el shippeo que generaron entre los cibernautas; un "shipeo" es el término usado en español para describir el acto de desear o apoyar una relación romántica entre dos personas, ya sean personajes de ficción o celebridades reales.

El integrante de Cuarto Noche confesó en un podcast que hizo con sus amigos Aarón Mercury y Abelito, que sí tendría una cita romántica con Elaine, pues dijo, se lleva bien con ella, es bonita e inteligente.

"Te digo la verdad sí, a ver, está muy bonita, cae muy bien, talentosa", expresó.

Ambos dieron un adelanto del contenido que grabaron juntos, y los fans, desde ya, revivieron el shippeo.

