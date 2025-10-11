Aparecerá en The devil wears prada 2

logo pulso
Por EFE

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
Los Ángeles (EE.UU.).- La estrella estadounidense Lady Gaga aparecerá en la segunda entrega de la aclamada película ´The Devil Wears Prada´, según confirmó este viernes Variety.

Se desconoce por el momento el papel que interpretará la cantante de ´Just Dance´ en la segunda parte de este proyecto cinematográfico, que comenzó sus filmaciones el pasado 30 de junio y que tiene previsto estrenarse el 1 de mayo de 2026.

Tras actuar cuatro noches en Londres, con motivo de su gira mundial The Mayhem Tour, Gaga fue vista por sus seguidores en la ciudad italiana de Milán en el momento en el que se estaba rodando una de las escenas de la película.

El filme cuenta con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, a lo que se suman otras estrellas como la británica Simone Ashley (´Sex Education´), Helen J. Shen (´Maybe Happy Ending´), Conrad Ricamora (´Oh, Mary!´), así como el comediante Caleb Hearon.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Protagonizada por Streep, Hathaway y Blunt, esta comedia de culto está inspirada en la novela homónima de Lauren Weisberger, que retrata las entrañas del mundo de la moda y su parte más hostil.

Dirigida por David Frankel, la película fue un éxito tanto en taquilla como entre la crítica, al recaudar más de 326 millones de dólares.

De acuerdo con la sinópsis publicada en la página de IMDB, la segunda parte seguirá "la lucha de Miranda Priestly (Streep) contra Emily Charlton (Blunt), su antigua ayudante convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos publicitarios en medio del declive de los medios impresos, mientras Miranda se acerca a la jubilación.

