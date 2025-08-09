Alexis Ayala cumple 60 años

Alexis Ayala recibió sus 60 años de vida encerrado en "La casa de los famosos México", el actor mexicano que se ha consagrado como uno de los galanes y villanos favoritos de la televisión mexicana, podría estar pasando su último día dentro del reality, pues está nominado y mañana podría ser el segundo expulsado.

Ayala recibió a las afueras de La casa, la felicitación de su esposa, la también actriz Cinthia Aparicio, 28 años menor que él, y quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales:

"Es tu cumpleaños mi gran bendición @alexisayala!! Doy gracias por tenerte conmigo, mi compañero, mi inspiración!! Felicidades al hombre más maravilloso que he conocido, mi esposo, mi MR, mi guerrero... Qué bendición estar de tú mano, crecer de tú mano, caminar de tú mano. Feliz cumpleaños mi amor, (te extraño en silencio, sigue rugiendo)", se lee.

Comenzó su carrera en los años 80 y ha participado en más de 50 proyectos de cine, teatro y televisión, incluyendo telenovelas muy populares como "Cadenas de amargura", "Agujetas de color de rosa", "Amarte es mi pecado", "La sombra del pasado" y "Si nos dejan".

Aunque es reconocido por sus papeles de villano en telenovelas, su faceta de galán y hasta de cómico le han hecho ganar fans que ahora lo apoyan en el aventura de "La casa de los famosos", donde ya tuvo algunos roces con sus compañeros, como con Ninel Conde.

Uno de los momentos icónicos de Alexis fue su participación en el show "Solo para Mujeres", surgido en 1999; él y su colega y amigo Alexis Ayala crearon el concepto en México inspirados en la película "The Full Monty", ambos decidieron crear un espectáculo similar en México con celebridades masculinas del mundo del espectáculo.

El espectáculo se estrenó en el Teatro Metropólitan con gran éxito.

El actor ha estado casado en tres ocasiones: primero con la fallecida actriz Karla Álvarez, luego con Fernanda López con quien tuvo una hija, y recientemente se casó con la actriz Cinthia Aparicio.

Ayala valora mucho la salud y el vivir tranquilo, en paz y disfrutar de cada instante, pues ha tenido episodios de salud que han hecho que valore la vida de otra manera, en 1992 estuvo gravemente enfermo por un problema con la tiroides que le provocó un paro respiratorio hospitalario; en 2018 sufrió un infarto durante unas vacaciones en Acapulco.