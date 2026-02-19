Alfonso Obregón inicia campaña para ser voz de Shrek en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- La

de "" no solo genera emoción entre los millones de fans de esta aclamada franquicia, también provoca expectativa por el regreso de las voces originales que marcaron a generaciones enteras y que se han quedado grabadas en la cultura popular de diversos países.Uno de los artistas que ha llamado la atención en días recientes es, quien se ha encargado de interpretar a "" en la versión paradesde la primera película de 2001.Tras especulaciones y dudas respecto a suen la nueva entrega, el actor ha iniciado unapidiendo ely esperando ser considerado por el estudio para-----iniciapara ser la voz deen la quinta películaA través dehizo un llamado a sus fans, invitándolos a usar el "hashtag" "#miogrofavorito", como forma de mostrar el respaldo que tiene en este proyecto, y en espera de finalmente recibir una propuesta formal deDe acuerdo con lo declarado por el mismo artista, solo quiere "lo justo". En su, publicado como reel de, el actor utiliza escenas de "" para comentar respecto a lo que está pasando con suen la nueva entrega de la emblemática franquicia:"Escúchame,a hacer la película si no la dirijo, si no me dan miy si no me pagan bien. No quiero cobrar lo mismo que, quiero cobrar lo justo", comentaLade susfue inmediata, desatando una ola dede diferentes partes del mundo, como:en TODOeres tú Ponchito"."Solo existe uny se apellida"."Sin Alfonso no hay".-----¿Qué pideparaEn su, el actor dedeja claro que solicita tres cosas indispensables paracomo la voz de "" a estaDirección delCrédito desde el inicioCompensación económica justa.Con estas tres demandas,pretende tenery creativo sobre la adaptación; que se le reconozca desde el inicio de la película (su trayectoria, su importancia como el personaje en); y un, que refleje su experiencia y su aportación a la franquicia.Se sabe que parte del éxito de "" enha sido gracias aque las y los actores dehicieron en el guion, con frases, modismos y referencias que conectan inmediatamente con el público de la región; y haciendo delun elemento central en el impacto cultural de la saga.