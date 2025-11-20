Alicia Villarreal desea "mucha paz" a Cruz Martínez en pleno proceso lega

En conferencia de prensa, la cantante Alicia Villarreal habló con los medios para explicar el comunicado en el que su exesposo Cruz Martínez se declaró inocente luego de ser vinculado a proceso por violencia intrafamiliar.

Su abogada, Claudia Richter, detalló que actualmente Martínez enfrenta un proceso por tres temas.

"El señor está vinculado a proceso y tiene un tema de violencia intrafamiliar y tiene un tema de violencia patrimonial".

La audiencia se llevó a cabo a las 9 de la mañana, donde Alicia y Cruz se reunieron con su equipo legal. Según explicó la abogada, al parecer el cantante no está entendiendo el proceso judicial.

"Es importante saber que por los temas que está vinculado los está tratando de hacer a un lado".

Mientras tanto, el abogado penalista Agustín Guñan aclaró que se abrió una investigación complementaria por dos meses.

"Esa investigación complementaria es para seguir aportando pruebas por todas las partes y quisiera precisar que en la audiencia nunca se ha establecido que documentos falsos", señaló.

Alicia Villarreal reconoció que este proceso legal la ha cansado desde el primer momento, incluso llevándola a relacionarlo con la muerte de su padre, con quien convivió seis meses antes de su fallecimiento y de quien recibió un último consejo.

"Es como si me permitiera la vida verlo y despedirme de él, convivir con él, escucharlo. Luego uno lo comprende y me dijo: ´Ten voluntad hija, ten voluntad´".

Al finalizar la conferencia, Alicia Villarreal afirmó que llegará "hasta las últimas consecuencias" y agregó que le desea a Cruz Martínez "mucha paz, que la logre".