ROSALÍA, PRIMERA ARTISTA CON 5 DEBUTS EN BILLBOARD

Rosalía se convirtió en la primera artista de la historia en lograr cinco debuts en el número uno de las listas de Billboard con fecha del 22 de noviembre gracias a su nuevo álbum, ‘Lux’, que también consigue auparse hasta la cuarta posición en las listas generales de Billboard 200.

La cantante catalana consigue que el álbum ‘Lux’ se coloque en la primera posición de las listas de ‘Top Latin Albums’, ‘Top Latin Pop Albums’, ‘Classical Albums’, ‘Classical Crossover’ y ‘World Albums’ de Billboard, lo que supone un hito sin precedentes en la historia de la música.

Además, ‘Lux’, su cuarto álbum de estudio, debutó este lunes en el Top 10 de la lista Billboard 200, dedicada a los álbumes más vendidos de la semana, posicionándose en el número 4.

Es la primera vez que Rosalía alcanza un número tan alto en la lista de Billboard 200, tras acumular 46.000 unidades equivalentes a álbumes, una cifra que combina ventas, reproducciones en ‘streaming’ y descargas, de acuerdo con la revista Billboard. Con ‘Motomami’ (2022) Rosalía entró por primera vez en esta lista alcanzando el número 33.

