logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Fotogalería

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

BRANDON Y KRISTAL LE DAN LA BIENVENIDA A SU BEBÉ

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
BRANDON Y KRISTAL LE DAN LA BIENVENIDA A SU BEBÉ

BRANDON PENICHE Y SU ESPOSA KRISTAL CID LE DIERON LA BIENVENIDA A GIA, SU BEBÉ ARCOÍRIS, SU TERCERA HIJA QUE LLEGA A AGRANDAR LA FAMILIA INTEGRADA POR ALESSIA Y BOSCO. CON UNA FOTO Y

UN EMOTIVO MENSAJE, LA PAREJA DIO A CONOCER EL NACIMIENTO DE SU TERCER BEBÉ: “GI, BIENVENIDA AL

MUNDO, AMOR MÍO. EMPEZAR DE NUEVO NUNCA SE SINTIÓ CON TANTA CALMA. MI BEBÉ ARCOÍRIS… LLEGASTE

AL LUGAR QUE SIEMPRE FUE TUYO. TE PROMETEMOS CUIDARTE SIEMPRE, ABRAZARTE FUERTE Y LLENARTE DE

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

AMOR CADA DÍA”. GIA LLEGA DESPUÉS DE QUE KRISTAL Y BRANDON SUFRIERAN LA PÉRDIDA DE UN BEBÉ.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ROSALÍA, PRIMERA ARTISTA CON 5 DEBUTS EN BILLBOARD
ROSALÍA, PRIMERA ARTISTA CON 5 DEBUTS EN BILLBOARD

ROSALÍA, PRIMERA ARTISTA CON 5 DEBUTS EN BILLBOARD

SLP

EFE

BRANDON Y KRISTAL LE DAN LA BIENVENIDA A SU BEBÉ
BRANDON Y KRISTAL LE DAN LA BIENVENIDA A SU BEBÉ

BRANDON Y KRISTAL LE DAN LA BIENVENIDA A SU BEBÉ

SLP

El Universal

SU HISTORIA EN UN DOCUMENTAL
SU HISTORIA EN UN DOCUMENTAL

SU HISTORIA EN UN DOCUMENTAL

SLP

EFE

SERÁ ‘LOS MEJORES AÑOS DE NUESTRA VIDA’, PELÍCULA QUE LLEGARÁ CON EL LANZAMIENTO DE UN NUEVO SINGLE Y DE UNA GIRA INTERNACIONAL POR ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA

MEGHAN MARKLE CON ESPÍRITU NAVIDEÑO
MEGHAN MARKLE CON ESPÍRITU NAVIDEÑO

MEGHAN MARKLE CON ESPÍRITU NAVIDEÑO

SLP

El Universal