BRANDON Y KRISTAL LE DAN LA BIENVENIDA A SU BEBÉ
BRANDON PENICHE Y SU ESPOSA KRISTAL CID LE DIERON LA BIENVENIDA A GIA, SU BEBÉ ARCOÍRIS, SU TERCERA HIJA QUE LLEGA A AGRANDAR LA FAMILIA INTEGRADA POR ALESSIA Y BOSCO. CON UNA FOTO Y
UN EMOTIVO MENSAJE, LA PAREJA DIO A CONOCER EL NACIMIENTO DE SU TERCER BEBÉ: “GI, BIENVENIDA AL
MUNDO, AMOR MÍO. EMPEZAR DE NUEVO NUNCA SE SINTIÓ CON TANTA CALMA. MI BEBÉ ARCOÍRIS… LLEGASTE
AL LUGAR QUE SIEMPRE FUE TUYO. TE PROMETEMOS CUIDARTE SIEMPRE, ABRAZARTE FUERTE Y LLENARTE DE
AMOR CADA DÍA”. GIA LLEGA DESPUÉS DE QUE KRISTAL Y BRANDON SUFRIERAN LA PÉRDIDA DE UN BEBÉ.
