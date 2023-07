Amaia Montero fue hospitalizada de emergencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Amaia Montero se encuentra enfrentando nuevos desafíos en su salud, lo que ha generado preocupación entre sus fanáticos. Recientemente, ha sido hospitalizada por segunda vez, encendiendo las alarmas en el mundo del espectáculo.

De acuerdo con el programa español "Espejo Público", la exintegrante de La Oreja de Van Gogh ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital de Madrid, tras someterse a una intervención en una de sus manos debido a una lesión que sufrió. "Tuvo una operación en el dedo pequeño, pero nada alarmante", aseguró el testigo.

La intérprete de "Rosas" permaneció durante 10 días y actualmente se encuentra fuera de peligro, mostrando una favorable recuperación. No obstante, el medio también reportó que el proceso anterior a la cirugía no le ha sido fácil, ya que no siguió las recomendaciones del personal médico.

Hasta este miércoles, Amaia no ha hecho publicaciones al respecto en sus redes sociales.

Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?" Este fue el mensaje final que Montero dejó en octubre de 2022, previo a su desaparición y a que se diera a conocer que había sido internada en su ciudad.

El 14 del mismo mes, la cantante se hizo viral cuando posteó en su Instagram una imagen con el rostro irreconocible, ya que tenía el cabello alborotado y una expresión de tristeza que a algunos les pareció inquietante.

Luego de la preocupante fotografía, fue captada saliendo de una clínica en Pamplona en la que se dice que permaneció durante un mes; incluso, su mánager salió a informar que se desconocía el paradero de la mujer.

Pese a que la familia de la cantante no dio muchos detalles sobre los motivos que la llevaron a internarse, la revista ¡Hola! detalló que supuestamente fue un "fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco". Además de la pérdida de su padre, quien falleció a causa de cáncer a los 58 años de edad, una situación que seguiría sin superar.

La "desaparición" de Montero ocurrió solo unos días después de que, con alegría, anunciara su regreso a la vida artística con un quinto disco en solitario y el primero en cuatro años.