Andrea Legarreta y Erik Rubín viajan juntos con sus hijas en Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Sin importar que, ya hace más de tres años de su separación, la conductora Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín siguen cumpliendo la promesa de vivir el término de su matrimonio, "desde el amor" y, esta Semana Santa, emprendieron un viaje familiar con sus dos hijas, Mía y Nina y, aunque ambos, son muy queridos por el público, en esta ocasión, hay quienes mostraron enfado de que sigan haciendo planes juntos.

Andrea Legarreta y Erik Rubín viajan juntos con sus hijas

La conductora de "Hoy" y el exTimbiriche han compartido fotografías de sus vacaciones en Estados Unidos. Como ya es costumbre, la expareja emprendió un viaje junto a sus hijas pues, así como aclararon con la noticia de su ruptura, en febrero de 2023, el hecho de que una relación termine no significa que la familia también llegue a su fin.

Han compartido fotografías desde sitios turísticos muy frecuentados, como el parque de diversiones Walt Disney World y un famoso restaurante de comida griega, ubicado en Florida; el AVA MediterrAegan Winter Park.

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Reacciones y críticas en redes sociales

Una de las fotografías que, de hecho, compartió Rubín, el cantante y compositor agregó la frase: "Siendo felices en el mundo feliz".

Y si bien, algunas de las personas más cercanas al círculo de la expareja, escribió comentarios positivos en las redes sociales del cantante, como fue el caso de Grettel Valdéz, Yulianna Peniche y Yahir, sus seguidores mostraron decidía, frente al discurso que Andrea y Erik han sostenido desde su separación.

Para algunos usuarios, el hecho de que cada uno de los dos, ya haya rehecho su vida, y cuenten con sus respectivas parejas, le resta sentido a que sigan organizando viajes familiares, especialmente, si las personas que ahora forman parte de su vida amorosa no asistieron.

Cabe mencionar que "la Legarreta" dijo a la prensa que, ambos, habían invitado a sus respectivas parejas al viaje, pero, por sus compromisos, no los pudieron acompañar.

Estos son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación:

"Esto no es madurez, es apego y, las parejas de ambos, actuales, merecen respeto".

"Esto ya es una payasada, ¡no inventen!, ¿están o no están?".

"Entonces, ¿para qué se separaron?, se la pasan más juntos ahora, que antes, qué payasos".

"Pero qué afán de ´la familai feliz´ y ¿sus parejas?, ¿dónde queda la dignidad?, pero bueno, el precio de sus parejas por ser mantenidas".

"Lo más chistoso que he visto, disculpen ustedes".

"Ya suéltalo, Andrea".

"Esta unidad familiar la veo muy tóxica, como si no se quisiera soltar".