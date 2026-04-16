Anel Noreña responde a Manuel José: "Eres imitador y charlatán"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).-

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y madre de sus hijos, José Joel y Marysol, explotó en contra de, elde música romántica, famoso internacionalmente por sucon el legendario "Príncipe de la canción", y quien aún asegura ser el hijo biológico del fallecido cantante, a pesar de que laindicó lo contrario.ha sostenido públicamente que es hijo biológico no reconocido de, a quien conoció personalmente y quedó impresionado con su voz.Sin embargo, unarealizada enresultó negativa, pero él sigue diciendo que es hijo del "Príncipe de la canción", fallecido en 2019.Recientemente, en unavolvió a mencionar que esy que no tiene por qué ocultarlo, que sabe que él desde el cielo lo acompaña."Soy, eso no lo podemos cambiar; peroestá haciendo su propia historia, su".Aseguró al programa "Hoy" que nunca le interesó la herencia del cantante, así como tampoco le interesa saber ni hablar sobre Anel y sus hijos; con quien sí mantiene una relación cercana es con Sara Sosa, la tercera esposa dey con Sarita, su hija menor.Afirmó que han querido demeritar su vínculo genético con, lo que calificó como una bajeza y una ridiculez.Anel no se quedó callada ante las palabras de, y aunque le deseo lo mejor, aseguró que es un imitador y un charlatán."Eres imitador y un charlatán y ni modo, qué le hacemos".Anel le hizo un llamado a que compruebe que realmente es"Te vendiste como tal, pero eres un imitador y un charlatán, perdón".Anel recordó quesediciendo que erade ""."Te hiciste a base de decir y promover que era el, no eres el hijo de José, perdóname;, úsalo, has música y".