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Anel Noreña responde a Manuel José: "Eres imitador y charlatán"

Manuel José mantiene que es hijo biológico de José José a pesar de prueba de ADN negativa.

Por El Universal

Abril 16, 2026 04:42 p.m.
A
Anel Noreña responde a Manuel José: "Eres imitador y charlatán"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).-

Anel Noreña
, la exesposa de José José

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y madre de sus hijos, José Joel y Marysol, explotó en contra de Manuel José, el cantante colombiano de música romántica, famoso internacionalmente por su parecido vocal con el legendario "Príncipe de la canción", y quien aún asegura ser el hijo biológico del fallecido cantante, a pesar de que la prueba de ADN indicó lo contrario.
Manuel José ha sostenido públicamente que es hijo biológico no reconocido de José José, a quien conoció personalmente y quedó impresionado con su voz.
Sin embargo, una prueba de ADN realizada en 2011 resultó negativa, pero él sigue diciendo que es hijo del "Príncipe de la canción", fallecido en 2019.
Recientemente, en una visita a México volvió a mencionar que es hijo de José José y que no tiene por qué ocultarlo, que sabe que él desde el cielo lo acompaña.
"Soy hijo de José José, eso no lo podemos cambiar; pero Manuel José está haciendo su propia historia, su propio camino".
Aseguró al programa "Hoy" que nunca le interesó la herencia del cantante, así como tampoco le interesa saber ni hablar sobre Anel y sus hijos; con quien sí mantiene una relación cercana es con Sara Sosa, la tercera esposa de José José y con Sarita, su hija menor.
Afirmó que han querido demeritar su vínculo genético con José Joséllamándolo imitador, lo que calificó como una bajeza y una ridiculez.
Anel no se quedó callada ante las palabras de Manuel José, y aunque le deseo lo mejor, aseguró que es un imitador y un charlatán.
"Eres imitador y un charlatán y ni modo, qué le hacemos".
Anel le hizo un llamado a que compruebe que realmente es hijo de José José.
"Te vendiste como tal, pero eres un imitador y un charlatán, perdón".
Anel recordó que Manuel José se construyó como artista diciendo que era hijo del intérprete de "Quiero perderme contigo".
"Te hiciste a base de decir y promover que era el hijo de José José, no eres el hijo de José, perdóname; tienes talento, úsalo, has música y sé feliz".

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