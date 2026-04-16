Un Tal Fredo se disculpa tras su polémica boda

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).-

, conocido en redes sociales como Un Tal Fredo, ofreció

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a través de un video publicado en TikTok, luego de anunciar sutras la ola deque generó surealizada el pasado 21 de marzo enEn su, explicó que decidió mantenerse endurante varios días para escuchar lo que se decía sobre él y entender en qué había fallado. Tras ese análisis, llegó a una conclusión clara: cometió"Llegué a la conclusión de que sí cometí varios, de expresión, dey de, las cuales no voy a decir ni a justificar", agregó.Además, reveló que existenque influyen en su forma de, lo que lo ha llevado a actuar de manera impulsiva en ciertas situaciones; por lo que aseguró que actualmente cuenta con herramientas para trabajar en ello y evitar repetir esas"Sigo aprendiendo. Quiero que sepas que mijamás fue. Pero también reconozco que eso no invalida elfue muy malo", dijo.Lade Cantú Villarreal con su parejase convirtió en tema de conversación en redes, no solo por la magnitud del evento, sino por las decisiones alrededor de su organización.El festejo se extendió durantey reunió ay figuras del entretenimiento en un entorno exclusivo con acceso restringido. Entre las actividades destacaron cenas privadas, recorridos por las dunas de yeso y espectáculos, incluyendo ladel cantanteSin embargo, ladel evento generó incomodidad, especialmente por la solicitud de limitar elentre los asistentes, lo que despertóy sospechas entre usuarios.Uno de los puntos más cuestionados fue lautilizada durante la celebración. El montaje incluyó, mobiliario y figuras de gran tamaño que, según usuarios y visitantes, permanecieron en el lugardel evento.Este hecho intensificó el debate sobre elambiental y lade realizar este tipo de celebraciones enprotegidos.A esto se sumó la controversia por ladel evento, confirmada por el propio, lo que reforzó lassobre el uso comercial del entorno.No obstante, no fue lo único, Otro momento que generó discusión fue la participación de la cantantedurante la, pues sufue objeto deen redes, lo que provocó una reacción por parte de Fredo, quien pidió detener losen su contra, señalando que la artista no está acostumbrada al nivel de escrutinio público que implican las plataformas digitales.