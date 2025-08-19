Ángela Aguilar desata polémica al hablar de migración en show en Los Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Durante su reciente concierto en Los Ángeles, Ángela Aguilar abordó un tema inesperado: la situación de los migrantes en Estados Unidos, lo que generó reacciones divididas en redes sociales.

La familia Aguilar se presentó los días 15 y 16 de agosto en el Hollywood Bowl. Tras interpretar algunos de sus éxitos, la joven cantante habló sobre los retos que enfrentan los latinos bajo la administración de Donald Trump y también del orgullo que siente por ser méxico-americana.

"Nací en Los Ángeles y mi padre dijo que ayer estaba muy orgulloso de ser méxico-americano, un méxico-americano LEGAL", compartió la cantante, quien previamente había interpretado "Cielito lindo".

El énfasis en la legalidad de su estatus provocó incomodidad entre los internautas: "Sal a la calle a defender al pueblo", "hace meses que Trump está de presidente y apenas habla solo porque necesita limpiar su imagen", "los Aguilar son Trumpistas", "habló de gente con papeles, a los indocumentados ni los topa", comentaron algunos. Otros, sin embargo, destacaron que Ángela buscaba reconocer su posición privilegiada sin ignorar el dolor de su comunidad.

En otra parte del discurso, reafirmó su postura: "Yo sí quiero representar a los méxico-americanos. Sí quiero decir que lo que le está pasando a nuestra gente no está bien. No estoy de acuerdo. No lo voy a soportar".

También compartió una lección aprendida estos meses: "Solo el pueblo salva al pueblo", frase que se mostró en el escenario. Además, exhortó al público a exigir sus derechos y cuestionó la separación de familias: "Porque amo a este grandioso país, estoy orgullosa de decir que lo que está pasando es inconstitucional".

Pepe Aguilar, por su parte, destacó la importancia de actuar dentro de la ley: "Para que no haya ningún pinche pretexto, para que seamos parte realmente de este maravilloso país que se forjó a base de leyes y seguirá siendo fuerte por eso".

El cantante bromeó sobre la vigilancia de las autoridades migratorias, comentario que algunos consideraron insensible:" Saben cómo les vamos a dar la vuelta (...) Haciendo cada vez mejor nuestro trabajo cada quién desde donde esté. Así es cómo vamos a demostrar que no nada más nos merecemos un lugar en este país, que somos parte de este país. Yo no les iba a hablar de esto, y ahorita nos van a correr a la fregada y a lo mejor aquí afuera está ICE para chingarn...".

En general, las redes mostraron cuestionamientos sobre la percepción de la legalidad: "Todavía no me he encontrado con el primer cliente que diga ´no arreglé mis papeles porque no me dio la gana´", "Hagan las cosas legalmente: dice el señor que nació en Estados Unidos y en cuna de oro", "Algunos papeles tardan 20-30 años en resolverse, no 2-3 meses como sugiere Pepe".

A pesar de los comentarios negativos, la realidad es que durante el concierto fue aplaudido su discurso.

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe, no dejó pasar la polémica y se pronunció en redes contra su familia. En TikTok cuestionó la diferencia entre ser mexicoamericano legal o ilegal y sentenció con firmeza: "Todos somos mexicanos y viva México. Aquí andamos, puro Tijuana".

Sus palabras generaron elogios de los seguidores: "Así es, todos somos mexicanos", "El mayor hater de los Aguilar es Emiliano Aguilar", "Tú síguele con tus preguntas, Emiliano. Nosotros te apoyamos siempre", "El más coherente de la familia de Pepe Aguilar".