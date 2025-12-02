Ángela Aguilar se arrodilla ante el público en Phoenix

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Ángela Aguilar vivió un conmovedor momento como parte de su gira "Libre Corazón", pues fue elogiada por sus seguidores en Phoenix, donde se presentó la noche de ayer; la cantante agradeció las muestras de cariño de sus fans después de que ha estado perseguida por las críticas y el señalamiento tras destaparse el romance con el también intérprete Christian Nodal.

Hace más de un año, Ángela y Christian sorprendieron al hacer público que estaba enamorados y que retomarían una historia de amor que tuvieron que pausar en el pasado, después la pareja se casó por el civil y ahora preparan la boda religiosa en Zacatecas.

A la par de su polémica vida personal, Christian y Ángela siguen con sus carreras artísticas, y mientras que Nodal ha tenido llenos en sus shows, la hija de Pepe Aguilar ha batallado para llenar recintos, y algunos de sus conciertos no han lucido llenos.

Sin embargo, Ángela se ha mostrado agradecida con las muestras de cariño que ha recibido, y su reacción en su reciente show en Phoenix se ha hecho viral en redes, pues la cantante de 22 años se arrodilló en el escenario ante las porras, ovaciones y el grito de: "¡no estas sola!".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La cantante también agradeció a sus músicos, a quien les ha pedido que no dejen espacios entre canción y canción, pues planeaba no hablar muchos en sus conciertos, solo cantar, sin embargo, confesó en uno de su shows, que esto ha sido inevitable.

Hace unos días, Ángela, su esposo Nodal y su familia, compartieron una cena para celebrar el Día de Acción de Gracias.

El gesto dividió opiniones y muchos lo vieron como reacción a la crisis de imagen derivada por su relación sentimental con Nodal, quien recién había anunciado el fin de su relación con Cazzu, cuando se destapó su romance con Ángela.