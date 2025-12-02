logo pulso
Muere Fernando Meza, la voz inolvidable de "Tlacua" en Huevocartoon

El estudio confirmó el fallecimiento del actor y creativo, cuya versatilidad dio vida a personajes emblemáticos

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 08:22 a.m.
A
Muere Fernando Meza, la voz inolvidable de "Tlacua" en Huevocartoon

El actor de doblaje Fernando Meza, quien cual dio voz a los personajes de "Tlacua", "Ferdinand" y "Chema" en "Huevocartoon", falleció, así lo anunció el estudio de animación mexicano a través de sus cuentas de redes sociales la tarde de ayer primero de diciembre.

"Todos en 'Huevocartoon' lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro muy querido Fernando Javier Meza Muñoz; fue una de las mentes creativas más importantes del estudio".

De acuerdo con "Huevocartoon", con su capacidad de crear diferentes voces Meza deja un legado calificado como "imposible de sustituir". A lado de su compañero Rodolfo Riva Palacio, interpretaron a "Tlacua" y "Cuache", dos tlacuaches que habitan en el desagüe y buscan alimento. "Tlacua, ¿tú eres mi amigo o mi jefe?" "Soy su amigo y su compadre, sonzo".

Además dio vida a "Ferdinand", que es uno de los tres poetas huevos junto a "Rododendro" y "Gabrielle", quienes en cada ocasión intentan recitar algún poema más, al beber alcohol, acaban borrachos y mejor concluyen con la palabra "¡Salud!". De forma final, "Chema" es un huevo ranchero quien alude a la figura del macho mexicano, pero es homosexual.




Fernando Meza era Licenciado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Querétaro, y actor de doblaje, guionista y locutor.

"Desde el primer día, guion, grabación, y hasta la última interpretación que hizo hace poco, Fernando imprimió siempre su sello cargado de simpatía y espontaneidad", agrega "Huevocartoon" en el comunicado.

